Джонсон заявив, що палата представників може підтримати допомогу Україні у вигляді ленд-лізу або кредиту
Спікер палати представників Майк Джонсон повідомив сенаторам-республіканцям, що нижня палата конгресу США підготує свій законопроєкт щодо допомоги Україні, який матиме "суттєві зміни". Він висунув ідею, що підтримка може бути у вигляді ленд-лізу або кредиту
Про це пише The Hill.
Сенатори, які брали участь в обговоренні, розповіли виданню: Джонсон висунув ідею щодо проєкту допомоги Україні, який підготує палата представників. Він буде інакшим, ніж документ, який вже схвалив сенат, а саме - у вигляді кредиту або ленд-лізу, щоб захистити інтереси платників податків США.
Також Джонсон вів розмову про створення інструменту, подібного до того, який вже пропонував республіканець Майк Маккоул. Він дозволив би конфіскувати суверенні активи РФ і передати їх від ліквідованого майна у фонд для підтримки України.
Водночас спікер палати представників не уточнив, чи міститиме така допомога Україні норми щодо безпеки кордону Штатів.
За словами сенатора Джона Корніна, одного з республіканців, який голосував за схвалений сенатом законопроєкт щодо допомоги Україні, він "досить оптимістично налаштований", що палата представників направить до сенату проєкт фінансування.
"Я почув, що спікер тепер казав: "Ми не покинемо Україну з порожніми руками", чи слова приблизно того ж змісту", - додав він.
Сенатор Кевін Крамер зазначив, що Джонсон чітко заявив про намір допомогти Україні.
"Він досить чітко сказав про це", – сказав він, прокоментувавши слова спікера про потенційний проєкт з ленд-лізом і законодавством для конфіскації активів РФ, аби наповнити фонд підтримки України.
Спікер Джонсон у спілкуванні з журналістами ввечері запевнив: він "виконуватиме волю палати представників" щодо пакету допомоги Україні.
"Ніхто не хоче, щоб Володимир Путін узяв гору. Я думаю, що він не зупиниться на Україні... і піде далі у Європу… У цій ситуації є права і неправа сторона, добро проти зла, і Україна тут жертва", – додав він.
Водночас спікер наголосив, що республіканці "зараз розглядають усі різні варіанти" фінансування й попередив: будь-який план палати представників може виглядати інакше, ніж проєкт, ухвалений сенатом.
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- 29 лютого спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.
- 1 березня після голосування у конгресі Байден підписав закон, який тимчасово продовжить фінансування федеральних установ, аби запобігти урядовому шатдауну в державі.
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- 14 березня повідомлялося, що нижня палата конгресу США має ухвалити законопроєкт щодо фінансової допомоги для України максимум до кінця наступного тижня.
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