Джонсон заявив, що палата представників може підтримати допомогу Україні у вигляді ленд-лізу або кредиту

Про це пише The Hill.

Сенатори, які брали участь в обговоренні, розповіли виданню: Джонсон висунув ідею щодо проєкту допомоги Україні, який підготує палата представників. Він буде інакшим, ніж документ, який вже схвалив сенат, а саме - у вигляді кредиту або ленд-лізу, щоб захистити інтереси платників податків США.

Також Джонсон вів розмову про створення інструменту, подібного до того, який вже пропонував республіканець Майк Маккоул. Він дозволив би конфіскувати суверенні активи РФ і передати їх від ліквідованого майна у фонд для підтримки України.

Водночас спікер палати представників не уточнив, чи міститиме така допомога Україні норми щодо безпеки кордону Штатів.

За словами сенатора Джона Корніна, одного з республіканців, який голосував за схвалений сенатом законопроєкт щодо допомоги Україні, він "досить оптимістично налаштований", що палата представників направить до сенату проєкт фінансування.

"Я почув, що спікер тепер казав: "Ми не покинемо Україну з порожніми руками", чи слова приблизно того ж змісту", - додав він.

Сенатор Кевін Крамер зазначив, що Джонсон чітко заявив про намір допомогти Україні.

"Він досить чітко сказав про це", – сказав він, прокоментувавши слова спікера про потенційний проєкт з ленд-лізом і законодавством для конфіскації активів РФ, аби наповнити фонд підтримки України.

Спікер Джонсон у спілкуванні з журналістами ввечері запевнив: він "виконуватиме волю палати представників" щодо пакету допомоги Україні.

"Ніхто не хоче, щоб Володимир Путін узяв гору. Я думаю, що він не зупиниться на Україні... і піде далі у Європу… У цій ситуації є права і неправа сторона, добро проти зла, і Україна тут жертва", – додав він.

Водночас спікер наголосив, що республіканці "зараз розглядають усі різні варіанти" фінансування й попередив: будь-який план палати представників може виглядати інакше, ніж проєкт, ухвалений сенатом.