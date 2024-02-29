Джонсон відповів, коли палата представників США повернеться до ухвалення допомоги Україні
Спікер палати представників конгресу США відповів на питання про ухвалення допомоги Україні, прив'язавши його до фінансування уряду
Про це повідомляє "Голос Америки".
"Палата представників розглядає всі доступні можливості, і ми повернемось до цього, як тільки уряд отримає фінансування", - зазначив він.
Нагадаємо, 29 лютого лідери конгресу США уклали короткострокову угоду про тимчасові витрати, щоб запобігти частковій зупинці роботи уряду наприкінці тижня.
- 13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні.
- 14 лютого спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.
- 16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.
- 19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні. Зустріч відбулася 27 лютого.
- 28 лютого спікери 23 парламентів закликали палату представників США розглянути допомогу Україні.
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