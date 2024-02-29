Джонсон відповів, коли палата представників США повернеться до ухвалення допомоги Україні

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Палата представників розглядає всі доступні можливості, і ми повернемось до цього, як тільки уряд отримає фінансування", - зазначив він.

Нагадаємо, 29 лютого лідери конгресу США уклали короткострокову угоду про тимчасові витрати, щоб запобігти частковій зупинці роботи уряду наприкінці тижня.