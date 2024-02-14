Джонсон пояснив, чому не ставить законопроєкт із пакетом допомоги Україні на голосування у палаті представників
Спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі
Про це повідомляє Голос Америки.
"Сенат не зможе змусити нас діяти, оскільки в останньому документі, який вони нам надіслали, немає жодного слова та законопроєкту про кордон Америки", - висловився Джонсон.
За його словами, будь-який пакет міжнародної гуманітарної та військової допомоги має містити заходи для безпеки на кордоні США з Мексикою.
Спікер також назвав законопроєкт щодо посилення безпеки на кордоні США "знаковим" - його палата представників ухвалила декілька місяців тому, проте у сенаті, де мають більшість демократи, документ не схвалили.
"Ми збираємося й надалі вимагати, щоб перш ніж розв'язувати проблеми в усьому світі, ми подбали про свої власні", - додав він.
Зазначається, що в січні республіканці відкинули законопроєкт щодо допомоги Україні, а також заходів із безпеки кордону. Через це міжнародну підтримку сенат ухвалив окремим законопроєктом.
Водночас спікер палати представників висловив бажання зустрітися з президентом США Джо Байденом, аби "поговорити про кордон і про національну безпеку. Цю зустріч не провели. І я збираюся й надалі наполягати на цьому, тому що є дуже серйозні проблеми, які потребують вирішення".
- 8 лютого за розгляд проєкту закону з зовнішньою допомогою загальним обсягом $95 мільярдів віддали голоси 67 сенаторів. Після узгодження поправок сенат мав проголосувати по суті законопроєкту та передати його на розгляд палати представників.
- У ніч на 13 лютого сенат США припинив дебати щодо допомоги Україні, що відкрило шлях до основного голосування.
- 13 лютого сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер рішення за палатою представників.
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