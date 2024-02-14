Джонсон пояснив, чому не ставить законопроєкт із пакетом допомоги Україні на голосування у палаті представників

Про це повідомляє Голос Америки.

"Сенат не зможе змусити нас діяти, оскільки в останньому документі, який вони нам надіслали, немає жодного слова та законопроєкту про кордон Америки", - висловився Джонсон.

За його словами, будь-який пакет міжнародної гуманітарної та військової допомоги має містити заходи для безпеки на кордоні США з Мексикою.

Спікер також назвав законопроєкт щодо посилення безпеки на кордоні США "знаковим" - його палата представників ухвалила декілька місяців тому, проте у сенаті, де мають більшість демократи, документ не схвалили.

"Ми збираємося й надалі вимагати, щоб перш ніж розв'язувати проблеми в усьому світі, ми подбали про свої власні", - додав він.

Зазначається, що в січні республіканці відкинули законопроєкт щодо допомоги Україні, а також заходів із безпеки кордону. Через це міжнародну підтримку сенат ухвалив окремим законопроєктом.

Водночас спікер палати представників висловив бажання зустрітися з президентом США Джо Байденом, аби "поговорити про кордон і про національну безпеку. Цю зустріч не провели. І я збираюся й надалі наполягати на цьому, тому що є дуже серйозні проблеми, які потребують вирішення".