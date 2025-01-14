"Занадто сильний для мене": російський боксер відмовився вийти на реванш проти Усика

Про це повідомляє "Трибуна".

"Реванш? Ні, Усик занадто сильний для мене. Він виступає в надважкій вазі. Він дуже сильний. Якщо він спуститься у вазі, то без проблем. Але в надважкій чи важкій — ні. Він занадто сильний", - каже Артур Бетербієв.

Водночас росіянин неоднозначно висловився щодо статусу Олександра Усика.

"Мені шкода, що зараз у надважкій вазі немає великих імен, як це було за часів Мохаммеда Алі або Майка Тайсона. Зараз Фʼюрі та Усик — найкращі боксери дивізіону", – заявив Бетербієв.

У 2022 році стало відомо, що Бетербієв отримав канадський паспорт. Проте боксер публічно підтримує Рамзана Кадирова при тому, що той офіційно внесений Канадою у санкційний список.

Усик та Бетербієв тричі зустрічалися в аматорському боксі. Одна перемога на рахунку росіянина, дві - в активі українця.