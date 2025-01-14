"Занадто сильний для мене": російський боксер відмовився вийти на реванш проти Усика
Російський боксер Артур Бетербієв визнає, що зараз у нього немає шансів у ринзі проти українця Олександра Усика
Про це повідомляє "Трибуна".
"Реванш? Ні, Усик занадто сильний для мене. Він виступає в надважкій вазі. Він дуже сильний. Якщо він спуститься у вазі, то без проблем. Але в надважкій чи важкій — ні. Він занадто сильний", - каже Артур Бетербієв.
Водночас росіянин неоднозначно висловився щодо статусу Олександра Усика.
"Мені шкода, що зараз у надважкій вазі немає великих імен, як це було за часів Мохаммеда Алі або Майка Тайсона. Зараз Фʼюрі та Усик — найкращі боксери дивізіону", – заявив Бетербієв.
У 2022 році стало відомо, що Бетербієв отримав канадський паспорт. Проте боксер публічно підтримує Рамзана Кадирова при тому, що той офіційно внесений Канадою у санкційний список.
Усик та Бетербієв тричі зустрічалися в аматорському боксі. Одна перемога на рахунку росіянина, дві - в активі українця.
- 21 грудня в Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик переміг у реванші британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі.
- Після бою чемпіон світу у надважкій вазі за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) Даніель Дюбуа кинув виклик Усику.
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