Байден висловив готовність зустрітися зі спікером палати представників, аби обговорити допомогу Україні

Про це повідомляє Reuters.

"Звичайно, я був би радий зустрітися з ним, якщо він має що сказати", - зауважив Байден.

Очільник Білого дому додав, що республіканці роблять помилку, оскільки чинять опір щодо пакету допомоги, яка необхідна Україні у війні з РФ.

Також він сподівається, що смерть російського опозиціонера Олексія Навального змусить республіканців схвалити допомогу Україні, проте він "не впевнений, що це змінить ситуацію".