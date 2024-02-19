Байден висловив готовність зустрітися зі спікером палати представників, аби обговорити допомогу Україні
Президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні
Про це повідомляє Reuters.
"Звичайно, я був би радий зустрітися з ним, якщо він має що сказати", - зауважив Байден.
Очільник Білого дому додав, що республіканці роблять помилку, оскільки чинять опір щодо пакету допомоги, яка необхідна Україні у війні з РФ.
Також він сподівається, що смерть російського опозиціонера Олексія Навального змусить республіканців схвалити допомогу Україні, проте він "не впевнений, що це змінить ситуацію".
- 8 лютого за розгляд проєкту закону з зовнішньою допомогою загальним обсягом $95 мільярдів віддали голоси 67 сенаторів. Після узгодження поправок сенат мав проголосувати по суті законопроєкту та передати його на розгляд палати представників.
- У ніч на 13 лютого сенат США припинив дебати щодо допомоги Україні, що відкрило шлях до основного голосування.
- 13 лютого сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер рішення за палатою представників.
- 14 лютого спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.
- 16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.
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