У конгресі США уклали короткострокову угоду, щоб запобігти шатдауну

Про це повідомляє The New York Times.

Угода, висунута спікером Майком Джонсоном, передбачала продовження фінансування деяких державних установ на тиждень, до 8 березня, а решти - ще на два тижні - до 22 березня.

Це має відкрити шлях до тимчасового виходу з глухого кута, який неодноразово загрожував федеральному фінансуванню в попередні шість місяців.

У конгресі заявили, що досягли згоди щодо 6 з 12 щорічних законопроєктів про витрати, які "будуть проголосовані та прийняті до 8 березня".

"Ми згодні з тим, що конгрес повинен працювати двопартійно, щоб фінансувати наш уряд", - йдеться у спільній заяві.

Головним законодавцям все одно доведеться погодити інші шість законопроєктів щодо витрат, а потім спробувати ухвалити їх окремо протягом наступних трьох тижнів, або вони зіткнуться з новим потенційним припиненням роботи.

Прессекретарка президента США Джо Байдена Карін Жан-П’єр заявила, що угода "допоможе запобігти непотрібному припиненню роботи, надаючи більше часу для роботи над двопартійними законопроєктами про асигнування, а також для того, щоб палата представників якнайшвидше ухвалила двопартійний додатковий документ щодо національної безпеки", в який входить допомога Україні.