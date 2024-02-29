У конгресі США уклали короткострокову угоду, щоб запобігти шатдауну
Лідери конгресу США уклали короткострокову угоду про тимчасові витрати, щоб запобігти частковій зупинці роботи уряду наприкінці тижня
Про це повідомляє The New York Times.
Угода, висунута спікером Майком Джонсоном, передбачала продовження фінансування деяких державних установ на тиждень, до 8 березня, а решти - ще на два тижні - до 22 березня.
Це має відкрити шлях до тимчасового виходу з глухого кута, який неодноразово загрожував федеральному фінансуванню в попередні шість місяців.
У конгресі заявили, що досягли згоди щодо 6 з 12 щорічних законопроєктів про витрати, які "будуть проголосовані та прийняті до 8 березня".
"Ми згодні з тим, що конгрес повинен працювати двопартійно, щоб фінансувати наш уряд", - йдеться у спільній заяві.
Головним законодавцям все одно доведеться погодити інші шість законопроєктів щодо витрат, а потім спробувати ухвалити їх окремо протягом наступних трьох тижнів, або вони зіткнуться з новим потенційним припиненням роботи.
Прессекретарка президента США Джо Байдена Карін Жан-П’єр заявила, що угода "допоможе запобігти непотрібному припиненню роботи, надаючи більше часу для роботи над двопартійними законопроєктами про асигнування, а також для того, щоб палата представників якнайшвидше ухвалила двопартійний додатковий документ щодо національної безпеки", в який входить допомога Україні.
- 19 січня повідомлялося, що палата представників слідом за сенатом США проголосувала за ухвалення тимчасового бюджету. Згодом Байден підписав закон, що дало змогу уникнути шатдауну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.08 Купівля 38.08Продаж 38.63
- EUR Купівля 41.18Продаж 41.98
- Актуальне
- Важливе