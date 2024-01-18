Лідер демократів Шумер: Сенат США ухвалив тимчасовий бюджет, наступна ціль – пакет з фінансуванням України

Про це повідомив лідер демократів у Сенаті США Чака Шумера у Twitter.

Він розповів, що сьогодні, 18 січня, Сенат ухвалить тимчасовий бюджет для того, щоб запобігти "шатдауну" - припинення роботи американського уряду через те, що бюджет не був прийнятий у встановлені терміни.

"Щойно Конгрес уникне зупинки роботи, моя ціль, щоб Сенат якнайшвидше перейшов до розгляду додаткового документа з національної безпеки. Наша національна безпека, наші друзі за кордоном та майбутнє демократії не вимагають нічого іншого", - зазначив Шумер.

До пакета нацбезпеки входить фінансування України, Ізраїлю, Тайваню та міграційної політики.

Також він озвучив цифри голосування та висловив сподівання, що таким же успішним буде волевиявлення у палаті представників:

"Голосування відбулося 77-на-18, тобто багато республіканців проголосували разом з демократами. Тепер питання до палати представників. Голосування у якій теж має відбутися сьогодні. Нагадаю дедлайн до підписання Президентом завтра, 19 січні, 12:00".