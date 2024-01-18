Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Лідер демократів Шумер: Сенат США ухвалив тимчасовий бюджет, наступна ціль – пакет з фінансуванням України

Лідер демократів Шумер: Сенат США ухвалив тимчасовий бюджет, наступна ціль – пакет з фінансуванням України

18 січня, 2024 четвер
22:31
Світ конгрес США

Сенат США ухвалив тимчасовий бюджет, після чого заплановано голосування пакета національної безпеки, який передбачає нове фінансування для України

Про це повідомив лідер демократів у Сенаті США Чака Шумера у Twitter.

Він розповів, що сьогодні, 18 січня, Сенат ухвалить тимчасовий бюджет для того, щоб запобігти "шатдауну" - припинення роботи американського уряду через те, що бюджет не був прийнятий у встановлені терміни.

"Щойно Конгрес уникне зупинки роботи, моя ціль, щоб Сенат якнайшвидше перейшов до розгляду додаткового документа з національної безпеки. Наша національна безпека, наші друзі за кордоном та майбутнє демократії не вимагають нічого іншого", - зазначив Шумер.

До пакета нацбезпеки входить фінансування України, Ізраїлю, Тайваню та міграційної політики.

Також він озвучив цифри голосування та висловив сподівання, що таким же успішним буде волевиявлення у палаті представників:

"Голосування відбулося 77-на-18, тобто багато республіканців проголосували разом з демократами. Тепер питання до палати представників. Голосування у якій теж має відбутися сьогодні. Нагадаю дедлайн до підписання Президентом завтра, 19 січні, 12:00".

  • Напередодні Байден провів конфіденційну зустріч із лідерами конгресу, щоб пояснити їм нагальну потребу України в подальшій допомозі. Також він погодився піти на поступки республіканцям у питаннях міграційної реформи, щоби нівелювати критику опонентів у рік виборів і забезпечити продовження допомоги Україні.
  • Видання The Hill повідомляє, що лідер республіканської меншості у сенаті Мітч Макконнелл очікує розгляд двопартійної угоди про фінансування України та безпеки кордонів наступного тижня.

США
допомога Україні
Читайте також:
Енергоатом
18 січня, 2024 четвер
Топменеджер Енергоатому виїхав за кордон у відпустку, звільнився і не повернувся в Україну, – Железняк
Іран, Пакистан
18 січня, 2024 четвер
Пакистан завдав ударів по території Ірану: щонайменше 7 загиблих
мобілізація
17 січня, 2024 середа
Генерал-майор Кривонос: чинний закон про мобілізацію робочий, змусьмо владу виконувати наявне законодавство
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.78
    Купівля 37.78
    Продаж 38.39
  • EUR
    Купівля 41.15
    Продаж 42.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
18 січня
23:53
Естонія передасть Україні 274 археологічні артефакти, затримані на кордоні 5 років тому
23:32
Ігор Мазепа
Бізнесмена Ігоря Мазепу затримали на кордоні, в офісі його компанії Concorde Capital відбулися обшуки
23:26
нафта ембарго санкції
США запровадили санкції щодо 19 танкерів за транспортування нафти з РФ
23:09
Оновлено
Суд над керівниками компаній пов'язаних з Гринкевичем
Суд обрав запобіжний захід першому з фігурантів справи Гринкевичів
23:08
Літак а-50 (РФ)
Літак РФ А-50, збитий 15 січня, імовірно, брав участь у параді в Москві 2020 року ,- росЗМІ
23:00
КНДР
У Білому домі заявили, що загрози з боку КНДР можуть кардинально змінитися через співпрацю з РФ
22:29
Інстаграм
Instagram уночі нагадуватиме підліткам, що потрібно йти спати
21:56
Німеччина транспорт світ
Німеччина продає урядовий літак, через поломки якого зірвалися важливі візити посадовців
21:55
ЗСУ, мобілізація
Мін'юст пропонує дозволити мобілізовувати людей із судимістю
21:49
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Російські окупаційні війська збільшили активність на Лиманському напрямку. Колонка Сергія Згурця
21:38
Ексклюзив
Дональд Трамп
Не зовсім корелюється з реальністю: дипломат Хара про заяву Трампа завершити війну в Україні
21:36
Радослав Сікорський
РФ визнає поразку, але закінчуватиме війну з Україною не Путін, - очільник МЗС Польщі
21:21
Barry Callebaut
НАЗК внесло швейцарського виробника шоколаду Barry Callebaut до списку спонсорів війни
21:08
слава Україні
У РФ криміналізували гасло "Слава Україні" та символіку повстанців середини ХХ століття, - ЗМІ
20:40
Володимир Зеленський
У всіх російських ракетах є десятки компонентів, вироблених за кордоном, – Зеленський
20:26
Олександр Камишін
Ціль у Петербурзі вразив дрон українського виробництва, - Камишін
20:18
хакери
Українські хакери викрали техпаспорти понад 500 військових об'єктів РФ, - ЗМІ
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Журналісти і наркотик влади
19:34
ЗСУ
Упродовж доби відбулося 114 бойових зіткнень з армією РФ, - Генштаб
19:14
Аеропорт Львів зима
Україна працює над відновленням авіасполучення з двох міст, - заступник голови ОП Шурма
19:14
Пікассо
У підвалі Антверпена знайшли викрадені 14 років тому картини Шагала та Пікассо
19:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 694-го дня війни: ГУР атакувало нафтовий термінал у РФ, а в Севастополі затонув корабель окупантів
18:59
Денис Монастирський
У Києві перейменували вулицю на честь загиблого очільника МВС Монастирського
18:51
Кевін (в центрі)
"Шахтар" купив за 15 млн євро бразильського футболіста
18:50
На фото: Ірина Горбачова
Путініст Михалков заступився перед Кремлем за акторку з Маріуполя Горбачову, яка підтримала війну
18:49
Ексклюзив
Міністерство освіти та науки України
Міносвіти не хоче чути студентів: ректор Таврійського університету розповів, що ВНЗ планують приєднати до Києво-Могилянської академії
18:28
Снаряди 155-мм США з М777
У Парижі понад 20 країн створили артилерійську коаліцію для допомоги Україні
18:05
Пресреліз
Лого Responsibility Award 2023
Премія Відповідальності 2023: лауреатам вручать унікальні статуетки, що символізують єдність
18:03
НАТО планує провести в лютому масштабні навчання за сценарієм нападу Росії на Альянс, – Bild
18:00
Угорщина - ЄС
"Це не трагедія": в Угорщині не впевнені, чи досягнуть згоди з ЄС щодо допомоги Україні
18:00
OPINION
Віктор Каспрук
Угорські медіа запопадливо відбілюють Путіна
17:56
Артем Прима
Біатлон: Українець перед ЧС показав найкращий результат сезону на етапі Кубка світу
17:51
Збір на потреби 141-ї бригади - піхоти й аеророзвідки
17:45
Євробачення 2023
Євробачення-2024: Україна стала головним фаворитом букмекерів
17:43
митрополит московської церкви в Естонії
Естонія позбавила права на проживання митрополита московської церкви: має виїхати до 6 лютого
17:17
bihus.info
Колишня співробітниця Bihus.Info звернулася в поліцію щодо незаконної відеозйомки, відкрито провадження
17:16
морська міна
Туреччина, Болгарія та Румунія можуть розпочати розмінування Чорного моря влітку, – посол Боднар
17:09
Ексклюзив
гривня
Нові правила мікрокредитування: президент Асоціації українських банків розповів про зниження ставки до 1% на день
17:08
Чарльз ІІІ
У короля Чарльза III виявили пухлину, він лягає до лікарні
17:04
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден погодився на поступки республіканцям, щоб розблокувати допомогу Україні, – WSJ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV