Байден погодився на поступки республіканцям, щоб розблокувати допомогу Україні, – WSJ
Президент США Джо Байден погодився піти на поступки республіканцям у питаннях міграційної реформи, щоби нівелювати критику опонентів у рік виборів і забезпечити продовження допомоги Україні
Про це йдеться в публікації WSJ.
"Готовність Байдена вести переговори з республіканцями демонструє те, чого багато ліберальних демократів давно боялися, що він готовий переміститися вправо, щоб укласти угоду з питань імміграції", - зазначається в публікації.
За свою п’ятдесятирічну політичну кар’єру, яка часто зосереджувалася на пріоритетах зовнішньої політики, Байден рідко брався за гостру проблему міграційної політики. А коли він це робив, то зазвичай підтримував помірковану позицію, підкреслює видання. Зараз це питання вийшло у виборчу площину.
Впродовж трьох років адміністрація намагалася приборкати сплеск мігрантів на південному кордоні, і республіканці взялися за це питання, щоби виступити проти переобрання Байдена. Білий дім також усвідомлює цю політичну вразливість. Тож двопартійна угода може нівелювати ці нападки.
- Напередодні Байден провів конфіденційну зустріч із лідерами конгресу, щоб пояснити їм нагальну потребу України в подальшій допомозі.
- Видання The Hill повідомляє, що лідер республіканської меншості у сенаті Мітч Макконнелл очікує розгляд двопартійної угоди про фінансування України та безпеки кордонів наступного тижня.
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