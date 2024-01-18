Байден кличе лідерів конгресу, щоб обговорити допомогу Україні, - Кірбі

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна.

Представник Білого дому зазначив, що для президента Байдена, а також команди з питань нацбезпеки ця зустріч, яка відбудеться за зачиненими дверима, стане можливістю переконатися в тому, що законодавці повною мірою розуміють нагальну потребу в тому, щоб Україні продовжувала надходити допомога.

Варто зазначити, що на цій зустрічі будуть присутні:

лідер більшості в Сенаті Чак Шумер;

лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл;

спікер Палати представників Майк Джонсон;

лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс.

Також будуть присутні керівники ключових комітетів, зокрема ті, які очолюють комітети з асигнувань. Зустріч має відбутися в середу.