Байден кличе лідерів конгресу, щоб обговорити допомогу Україні, - Кірбі
Президент США Джо Байден проведе конфіденційну зустріч із лідерами конгресу, щоб пояснити їм нагальну потребу України в подальшій допомозі
Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна.
Представник Білого дому зазначив, що для президента Байдена, а також команди з питань нацбезпеки ця зустріч, яка відбудеться за зачиненими дверима, стане можливістю переконатися в тому, що законодавці повною мірою розуміють нагальну потребу в тому, щоб Україні продовжувала надходити допомога.
Варто зазначити, що на цій зустрічі будуть присутні:
- лідер більшості в Сенаті Чак Шумер;
- лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл;
- спікер Палати представників Майк Джонсон;
- лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс.
Також будуть присутні керівники ключових комітетів, зокрема ті, які очолюють комітети з асигнувань. Зустріч має відбутися в середу.
- Видання The Hill повідомляє, що лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл очікує розгляд двопартійної угоди про фінансування України та безпеки кордонів наступного тижня.
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