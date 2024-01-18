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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Байден кличе лідерів конгресу, щоб обговорити допомогу Україні, - Кірбі

Байден кличе лідерів конгресу, щоб обговорити допомогу Україні, - Кірбі

18 січня, 2024 четвер
02:21
Війна з Росією Джо Байден

Президент США Джо Байден проведе конфіденційну зустріч із лідерами конгресу, щоб пояснити їм нагальну потребу України в подальшій допомозі

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна.

Представник Білого дому зазначив, що для президента Байдена, а також команди з питань нацбезпеки ця зустріч, яка відбудеться за зачиненими дверима, стане можливістю переконатися в тому, що законодавці повною мірою розуміють нагальну потребу в тому, щоб Україні продовжувала надходити допомога.

Варто зазначити, що на цій зустрічі будуть присутні:

  • лідер більшості в Сенаті Чак Шумер;
  • лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл;
  • спікер Палати представників Майк Джонсон;
  • лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс.

Також будуть присутні керівники ключових комітетів, зокрема ті, які очолюють комітети з асигнувань. Зустріч має відбутися в середу.

  • Видання The Hill повідомляє, що лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл очікує розгляд двопартійної угоди про фінансування України та безпеки кордонів наступного тижня.
Джо Байден
допомога США Україні
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