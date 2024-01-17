Байден обговорить додаткову допомогу Україні з лідерами Конгресу

Про це на брифінгу 16 січня повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Голос Америки.

Зустріч має відбутися в Білому домі, під час неї заплановано обговорити "дуже важливий запит, який президент зробив кілька місяців тому".

"Цей запит, очевидно, продовжує залишатися пріоритетом, включно зі шляхами захисту нашого кордону, включно з тим, щоб допомогти Україні захиститися від тиранії Путіна", – сказала Карін Жан-П’єр.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи є прогрес у питаннях довкола розбіжностей законодавців та адміністрації президента щодо міграційної політики, речниця Білого дому зауважила, що "переговори тривають", і вони "рухаються у правильному напрямку, правильним шляхом".

Також Карін Жан-П’єр наголосила, що адміністрація Байдена закликала Конгрес до швидких дій і наголосила, що наслідки його бездіяльності будуть серйозними, адже "це стосується охорони нашого кордону. Це стосується нашої національної безпеки".

Допомога США для України: що відомо

Пакет із національної безпеки, на ухваленні якого наполягає адміністрація Джо Байдена, передбачає понад 61 млрд доларів для України, а також військову допомогу Ізраїлю, індійсько-тихоокеанським партнерам та заходи з фінансування безпеки кордону США з Мексикою.

Джо Байден спрямував цей запит до Конгресу ще в жовтні. Проте в законодавців та адміністрації президента США є розбіжності в питанні міграційної політики, тож запит досі не затвердили.

Республіканці вимагають посилити контроль за міграцією на південному кордоні США. Вони прагнуть внести зміни до міграційного законодавства, при цьому включити ці зміни до законопроєкту про допомогу Україні..

У Палаті представників консерватори критикують пропозиції, відмінні від правил імміграційної політики, які вони підтримали під час внутрішньопартійного голосування минулого року.

16 листопада 2023 року сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 19 січня 2024 року без фінансування підтримки України та Ізраїлю.

У грудні сенат США провалив процедурне голосування за початок роботи над законодавством про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на суму близько $106 мільярдів.

Адміністрація президента США Джо Байдена 27 грудня оголосила останній у 2023 році пакет американської військової допомоги для України.

6 січня Bloomberg з посиланням на обізнане джерело повідомив, що спікер палати представників США Майк Джонсон розглядає можливість прямих переговорів з президентом Джо Байденом щодо допомоги України та прикордонної політики, оскільки переговори про двопартійний компроміс у сенаті затягуються.

8 січня стало відомо, що в США готують угоду щодо кордону та імміграції, яка дозволить розблокувати допомогу Україні.

13 січня ЗМІ повідомили, що лідери Конгресу США погодили двотраншевий законопроєкт про тимчасові витрати, щоб зберегти фінансування федерального уряду в березні та запобігти частковому припиненню роботи уряду