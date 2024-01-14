Конгрес США погодив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Деякі ЗМІ спершу поінформували, що лідери Конгресу домовилися про продовження двох кінцевих термінів до 1 березня та 8 березня, що називають "постійною резолюцією".

Прессекретар лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера заявив, що текст угоди про витрати буде опубліковано в неділю. Друге джерело на умовах анонімності повідомило Reuters, що попередні повідомлення ЗМІ були точними.

Фінансування закінчується 19 січня для деяких федеральних агентств, включаючи Міністерство транспорту, тоді як для інших, як-от Міністерства оборони, закінчується 2 лютого.