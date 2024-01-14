Конгрес США погодив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, - ЗМІ
13 січня лідери Конгресу США погодили двотраншовий законопроєкт про тимчасові витрати, щоб зберегти фінансування федерального уряду в березні та запобігти частковому припиненню роботи уряду
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
Деякі ЗМІ спершу поінформували, що лідери Конгресу домовилися про продовження двох кінцевих термінів до 1 березня та 8 березня, що називають "постійною резолюцією".
Прессекретар лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера заявив, що текст угоди про витрати буде опубліковано в неділю. Друге джерело на умовах анонімності повідомило Reuters, що попередні повідомлення ЗМІ були точними.
Фінансування закінчується 19 січня для деяких федеральних агентств, включаючи Міністерство транспорту, тоді як для інших, як-от Міністерства оборони, закінчується 2 лютого.
- 16 листопада сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 19 січня 2024 року без фінансування підтримки України та Ізраїлю.
- Водночас 7 грудня сенат США провалив процедурне голосування за початок роботи над законодавством про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму близько 106 мільярдів доларів
- Байден 22 грудня підписав Акт про асигнування на національну оборону, який передбачає рекордні $886 млрд на оборонні потреби у 2024-му фіскальному році.
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7 січня у Конгресі уклали угоду на $1,59 трлн для фінансування уряду протягом поточного року, але якщо вони не зможуть прийняти її до 19 січня, частина федерального уряду почне припиняти роботу.
Деякі законодавці заявили, що законопроєкт про короткострокове фінансування потрібен, щоб дати двопартійним перемовникам від Палати представників і Сенату час узгодити законопроєкти про витрати на 2024 фінансовий рік і Конгресу прийняти закон.
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