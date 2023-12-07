Законопроєкт про допомогу Україні не пройшов процедурного голосування в сенаті США
Сенат Сполучених Штатів Америки провалив процедурне голосування за початок роботи над законодавством про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму близько 106 мільярдів доларів
Про це стало відомо з трансляції засідання американського сенату.
За відповідне рішення проголосували 50 конгресменів із необхідних 60 голосів, проти висловилися теж 50.
Законопроєкт передбачав виділення додаткового фінансування у розмірі близько $106 млрд, із них $61 млрд мав піти на допомогу Україні.
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