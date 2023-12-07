Законопроєкт про допомогу Україні не пройшов процедурного голосування в сенаті США

Про це стало відомо з трансляції засідання американського сенату.

За відповідне рішення проголосували 50 конгресменів із необхідних 60 голосів, проти висловилися теж 50.

Законопроєкт передбачав виділення додаткового фінансування у розмірі близько $106 млрд, із них $61 млрд мав піти на допомогу Україні.

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