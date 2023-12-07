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Законопроєкт про допомогу Україні не пройшов процедурного голосування в сенаті США

7 грудня, 2023 четвер
00:43
Світ Сенат США

Сенат Сполучених Штатів Америки провалив процедурне голосування за початок роботи над законодавством про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму близько 106 мільярдів доларів

Про це стало відомо з трансляції засідання американського сенату.

За відповідне рішення проголосували 50 конгресменів із необхідних 60 голосів, проти висловилися теж 50.

Законопроєкт передбачав виділення додаткового фінансування у розмірі близько $106 млрд, із них $61 млрд мав піти на допомогу Україні.

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  • 2 грудня координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі знову закликав конгрес вжити заходів щодо виділення коштів, необхідних для продовження допомоги Україні. Він зазначив, що це необхідно зробити до кінця поточного календарного року.
  • 4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця року у нього закінчаться гроші на надання зброї Україні в боротьбі з Росією.
  • Того ж дня колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон зазначив, що допомога Україні може бути пов'язана з реформою імміграційної політики. Згодом у конгресі США розповіли, чому допомогу Україні пов’язують із проблемою мігрантів.
  • 5 грудня у конгресі США поставили ультиматум Байдену щодо допомоги Україні: спікер палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон погрожує відмовитись від підтримки нового фінансування допомоги Україні, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів. 
  • Президент Зеленський скасував запланований на вівторок, 5 грудня, виступ перед законодавцями США. За словами голови демократів, щось трапилося в останній момент.
  • Посол України у США Оксана Маркарова розповіла, що Зеленський скасував виступ, оскільки там на закритих брифінгах обговорювалися не лише питання щодо України, а й внутрішні. Крім того, скасування виступу пояснюється тим, що в Україні триває війна і ситуація постійно змінюється
  • 6 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу щодо пакета з національної безпеки та допомоги Україні. У своєму виступі він закликав захистити свободу і зробити так, щоб Путін не захопив Україну
Війна з Росією
США
допомога США Україні
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