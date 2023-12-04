Білий дім: у США можуть закінчитися гроші для України, якщо Конгрес не прийме рішення до кінця року

Про це повідомляє The Hill.

"Я хочу чітко заявити: без рішення Конгресу до кінця року у нас закінчаться ресурси для закупівлі більшої кількості зброї та обладнання для України, а також для надання обладнання з військових запасів США. Чарівного горщика з фінансуванням, який би допоміг нам впоратися з цим завданням, не існує. У нас закінчилися гроші та майже закінчився час", - написала директорка Адміністративно-бюджетного управління США Шаланда Янг у листі до лідерів Конгресу.

Вона додала, що проблема вимагає нагального рішення.

"Час допомогти демократичній Україні боротися проти російської агресії настав. Конгрес має діяти", - наголосила Янг.

Лист був адресований спікеру Майку Джонсону, лідеру меншості в Палаті представників Хакіму Джеффрісу, лідеру більшості в Сенаті Чарльзу Шумеру та лідеру меншості в Сенаті Мітчу Макконнеллу.

Янг детально розповіла про те, як уряд вже використав близько 111 мільярдів доларів, попередньо виділених на допомогу Україні.

За її словами, станом на середину листопада Пентагон використав 97% з отриманих 62,3 мільярда доларів. Державний департамент використав усі 4,7 мільярда доларів військової допомоги, які він отримав, включаючи кошти на гуманітарну допомогу, а також допомогу в економічній та цивільній безпеці.

Янг попередила, що нездатність надати додаткове фінансування і підтримку "поставить Україну на коліна на полі бою, не тільки поставивши під загрозу досягнення України, але й збільшивши ймовірність військових перемог Росії".