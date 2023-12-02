Білий дім закликав конгрес США негайно виділити кошти для України
Якщо конгрес США не прийме законопроєкт про виділення коштів для допомоги Україні до кінця року, продовжувати підтримку Києва на необхідному рівні буде вкрай складно
Про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, інформують Wiadomosci.
Представник Білого дому знову закликав конгрес вжити заходів щодо виділення коштів, необхідних для продовження допомоги Україні. Він зазначив, що це необхідно зробити до кінця поточного календарного року.
"Ця підтримка нам потрібна негайно, щоб ми могли надавати їм допомогу безперебійно", - сказав Кірбі.
Координатор Ради національної безпеки США додав, що через затримку з виділенням фінансування адміністрація американського президента Джо Байдена вже змушена обмежувати обсяги поставок в Україну.
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