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Білий дім закликав конгрес США негайно виділити кошти для України

2 грудня, 2023 субота
04:39
Війна з Росією Білий Дім

Якщо конгрес США не прийме законопроєкт про виділення коштів для допомоги Україні до кінця року, продовжувати підтримку Києва на необхідному рівні буде вкрай складно

Про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, інформують Wiadomosci.

Представник Білого дому знову закликав конгрес вжити заходів щодо виділення коштів, необхідних для продовження допомоги Україні. Він зазначив, що це необхідно зробити до кінця поточного календарного року.

"Ця підтримка нам потрібна негайно, щоб ми могли надавати їм допомогу безперебійно", - сказав Кірбі.

Координатор Ради національної безпеки США додав, що через затримку з виділенням фінансування адміністрація американського президента Джо Байдена вже змушена обмежувати обсяги поставок в Україну.

  • 21 листопада міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту в Україну запевнив керівництво держави у продовженні підтримки з боку США.
  • 26 листопада лідер сенатської більшості, демократ Чак Шумер, заявив, що вже наступного тижня запропонує сенаторам поставити на розгляд законопроєкти, серед яких є й про фінансування допомоги Україні та Ізраїлю.
США
допомога Україні
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