Остін запевнив у продовженні допомоги Україні та прокоментував надання зброї
Міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту в Україну запевнив керівництво держави у продовженні підтримки з боку США
Про це глава Пентагону сказав на брифінгу у Києві, повідомляє Укрінформ.
За словами Остіна, на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським обговорено "низку питань", з міністром оборони України Рустемом Умєровим – поточні операції, а також найближчі та середньострокові цілі і завдання нового керівництва МОУ.
Глава Пентагону запевнив керівництво України у продовженні підтримки та у тому, що США продовжать роботу над забезпеченням Києва всім необхідним для досягнення успіху на полі бою.
Міністр оборони США Ллойд Остін також повідомив, що у конгресі зберігається двопартійна підтримка України.
"Я й далі спостерігаю двопартійну підтримку в обох палатах Конгресу, і я знаю, що є деякі речі, над якими нам потрібно продовжувати працювати, щоб отримати схвалення додаткового запиту, і ми будемо продовжувати працювати з Конгресом над цим", – сказав голова Пентагону.
Остін визнав, що деякі члени Конгресу "мають слушні запитання" стосовно підтримки України, "на які ми відповімо".
Окрім цього міністр оборони США Ллойд Остін розповів, що у війні на кшталт повномасштабної агресії Росії проти України значення має не те, яка саме зброя надається Києву, а те, як її використовують й інтегрують.
Шефа Пентагону попросили прокоментувати слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про те, що далекобійні ракети Taurus не зможуть змінити ситуацію на полі бою в Україні.
"Ми неодноразово говорили, що в такому конфлікті, як цей (тобто в Україні. – Ред.), не існує "магічної кулі". Все залежить від надання правильних сил і засобів, а також від того, як ці сили і засоби будуть інтегровані в потрібний спосіб, щоб ви могли створити правильні наслідки на полі бою", – вважає Остін.
Він підкреслив, що це стосується всіх типів зброї, які отримала чи може отримати Україна – від реактивних систем залпового вогню HIMARS до винищувачів F-16.
- 20 листопада до української столиці прибув міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та Рустемом Умєровим.
- Візит голови Пентагону до Києва відбувається напередодні зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка має відбутися вже 22 листопада.
- В ході візиту США офіційно оголосили про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки й оборони.
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