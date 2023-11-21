Остін запевнив у продовженні допомоги Україні та прокоментував надання зброї

Про це глава Пентагону сказав на брифінгу у Києві, повідомляє Укрінформ.

За словами Остіна, на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським обговорено "низку питань", з міністром оборони України Рустемом Умєровим – поточні операції, а також найближчі та середньострокові цілі і завдання нового керівництва МОУ.

Глава Пентагону запевнив керівництво України у продовженні підтримки та у тому, що США продовжать роботу над забезпеченням Києва всім необхідним для досягнення успіху на полі бою.

Міністр оборони США Ллойд Остін також повідомив, що у конгресі зберігається двопартійна підтримка України.

"Я й далі спостерігаю двопартійну підтримку в обох палатах Конгресу, і я знаю, що є деякі речі, над якими нам потрібно продовжувати працювати, щоб отримати схвалення додаткового запиту, і ми будемо продовжувати працювати з Конгресом над цим", – сказав голова Пентагону.

Остін визнав, що деякі члени Конгресу "мають слушні запитання" стосовно підтримки України, "на які ми відповімо".

Окрім цього міністр оборони США Ллойд Остін розповів, що у війні на кшталт повномасштабної агресії Росії проти України значення має не те, яка саме зброя надається Києву, а те, як її використовують й інтегрують.

Шефа Пентагону попросили прокоментувати слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про те, що далекобійні ракети Taurus не зможуть змінити ситуацію на полі бою в Україні.

"Ми неодноразово говорили, що в такому конфлікті, як цей (тобто в Україні. – Ред.), не існує "магічної кулі". Все залежить від надання правильних сил і засобів, а також від того, як ці сили і засоби будуть інтегровані в потрібний спосіб, щоб ви могли створити правильні наслідки на полі бою", – вважає Остін.

Він підкреслив, що це стосується всіх типів зброї, які отримала чи може отримати Україна – від реактивних систем залпового вогню HIMARS до винищувачів F-16.