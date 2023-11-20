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Stinger, HIMARS, артснаряди й запчастини: США оголосили вміст пакета допомоги Україні на $100 млн

20 листопада, 2023 понедiлок
20:29
Війна з Росією Володимир Зеленський і Ллойд Остін

Сполучені Штати Америки офіційно оголосили про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки й оборони

Про це йдеться в повідомленні на сайті пентагона.

Новий пакет допомоги оцінюють у 100 мільйонів доларів США. Він включає додаткові засоби ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання.

Зокрема, до пакета допомоги входять:

  • зенітні ракети Stinger;
  • одна високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS) і додаткові боєприпаси;
  • боєприпаси для артилерійських систем калібру 155 мм і 105 мм;
  • ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • більш ніж 3 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • зимове спорядження; 
  • запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

"У цьому пакеті використовується допомога, яка була раніше дозволена для України протягом попередніх фінансових років відповідно до повноважень президента про скорочення коштів (PDA), яка залишилася після процесу переоцінки PDA", – пояснили в американському міноборони.

"Безпекова допомога Україні – це розумна інвестиція в нашу національну безпеку. Це допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримати потенційну агресію деінде, зміцнюючи нашу базу оборонної промисловості та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу в десятках штатів по всій країні. Надзвичайно важливо, щоб Конгрес вжив заходів для підтримки України, схваливши запит Президента на додаткове фінансування", – наголошено в повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про новий пакет військової допомоги від США у вечірньому зверненні 20 листопада. Зокрема, зазначив, що в ньому буде більше снарядів.

Глава України повідомив про нову допомогу, розповідаючи про підсумки зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном та верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофером Каволі.

"Звичайно, ми обговорили ситуацію на полі бою та її перспективи – те, як можемо посилити і нашу оборону, і наш рух. Є новий оборонний пакет для нашої держави від Сполучених Штатів. Я вдячний. Зокрема, буде більше артилерії – снарядів, які потрібні саме зараз", – сказав Зеленський.

Він додав, що під час зустрічі з американською делегацією обговорили українські дії в Чорному морі та захист експортного коридору. 

"Свобода мореплавства є фундаментальною цінністю для всього світу, і Україна довела тут, у Чорному морі, що ми здатні виганяти агресора з акваторії, яку він так хотів зробити мертвою", – зауважив президент.

  • Ллойд Остін та Крістофер Каволі прибули до Києва вранці 20 листопада й зустрілися з Зеленським. 
  • Візит голови Пентагону до Києва відбувається напередодні зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка має відбутися вже 22 листопада.
Світ
Україна
Володимир Зеленський
Пентагон
Ллойд Остін
допомога США Україні
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