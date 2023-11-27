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Допомога США Україні: лідер більшості в Сенаті визначив дату голосування

27 листопада, 2023 понедiлок
06:50
Світ Сенат США

Лідер сенатської більшості Чак Шумер планує провести голосування щодо запиту президента Джо Байдена про надання мільярдної допомоги Україні та Ізраїлю вже наступного тижня, 4 грудня

Про це повідомляє Politico.

У неділю, 26 листопада, Шумер зробив заяву, в якій закликав законодавців укласти угоду про безпеку кордонів, яка може стати доповненням до вкрай необхідної допомоги двом союзникам США. 

Республіканці в Сенаті прагнуть внести зміни в політику безпеки кордонів як частину будь-якого законопроєкту про додаткові витрати, сподіваючись, що така угода може очистити більшість у Палаті представників від неприхильної до України Республіканської партії.

Шумер звинуватив цю вимогу щодо кордону як "найбільшу затримку" у виділенні нових коштів на оборону України від Росії та війну Ізраїлю з ХАМАСом.

"Це призвело до того, що десятиліттями заангажоване, гіперпартійне питання стало пріоритетом двопартійної більшості", - заявив Шумер.

Лідер демократів заявив, що його фракція "готова працювати над рішеннями щодо імміграції на основі здорового глузду", але попередив, що якщо Республіканська партія займе занадто жорстку позицію, це може "поставити під загрозу весь" додатковий законопроєкт.

Він також закликав демократів більше взаємодіяти з республіканцями, щоб спробувати укласти угоду.

Зазначається, що 60 голосів за надання Україні ще десятків мільярдів доларів цілком ймовірно, але республіканці попередили, що не зроблять цього без угоди щодо кордону, оскільки вважають, що спікер Майк Джонсон не підтримає законопроєкт, який не містить положень про безпеку кордону.

Наполягання Шумера на голосуванні в Сенаті на початку грудня дає переговорам крайній термін.

"Ніщо не зробить автократів на кшталт Путіна чи Сі зараз щасливішими, ніж побачити, як Сполучені Штати коливаються в нашій підтримці українського народу та його військових, - зазначив Шумер. - Йдеться не лише про українську чи трансатлантичну безпеку, але й про американську безпеку, тому що безконтрольний Путін - це знахабнілий Путін".

Шумер також повідомив, що найближчими днями відбудеться брифінг усіх сенаторів щодо України.

  • 21 листопада міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту в Україну запевнив керівництво держави у продовженні підтримки з боку США.
Україна
Війна з Росією
США
допомога США Україні
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