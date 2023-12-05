Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У конгресі США розповіли, чому допомогу Україні пов’язують із проблемою мігрантів

У конгресі США розповіли, чому допомогу Україні пов’язують із проблемою мігрантів

5 грудня, 2023 вiвторок
12:46
Війна з Росією Зеленський в конгресі США

Конгресмени США пояснили, чому голосування за виділення допомоги Україні пов’язують із посиленням кордону з Мексикою та чому окремі законодавці вимагають розглядати ці два питання разом

Про це повідомляє "Голос Америки".

Більшість законодавців від Демократичної і Республіканської партій стверджують, що це спосіб тиску на адміністрацію Джо Байдена, щоб вона приділила більше уваги міграційній кризі.

"Тут немає нічого надзвичайного, що для погодження певного законопроєкту його приєднують до іншого...Це один зі способів впливу політичних партій одна на одну для досягнення цілей. І, чесно кажучи, я вважаю, що нам потрібно покращити безпеку нашого кордону. Ми маємо понад 200 тисяч нелегалів лише за останній рік", – пояснює конгресмен-демократ від штату Каліфорнія Джим Коста.

Конгресмен-демократ від штату Іллінойс Бред Шнайдер стверджує, що мета обох законопроєктів – захистити суверенітет та кордони обох держав.

"Так само, як Україна бореться за захист своєї незалежності та суверенітету, в інтересах Сполучених Штатів – переконатися, що кордон України в безпеці, і вона є успішною демократією. Так само США повинні переконатися, що ми захищаємо власні кордони та власну демократію", – заявив Шнайдер.

За словами республіканського конгресмена від штату Техас та голови комітету із закордонних справ Майкла Маккола, допомога Україні у тандемі з посиленням кордону США пояснить звичайним американцям, що підтримка партнерів не заважає одночасно вирішувати й власні проблеми.

"Це свого роду компроміс. Якщо ми зможемо отримати потужний пакет для безпеки нашого кордону, це допоможе надіслати сигнал нашим людям тут, що ми можемо робити й те, й інше. Тут немає вибору "або – або", ми можемо не лише захистити свій кордон, але й захистити Україну", – каже Маккол.

Попри те, що спочатку посилити охорону кордону США та поєднати це питання з допомогою Україні вимагали саме республіканці в Палаті представників, нині голоси на підтримку цієї ініціативи все частіше лунають як від законодавців Сенату, так і від демократів загалом.

Представники обох партій наголошують, що нелегальний перетин кордону США з Мексикою перетворився у справжню кризу та вимагає термінового вирішення.

Водночас за словами сенатора-демократа від штату Коннектикут, пов'язувати Україну з міграційною кризою в США – це те саме, що "тримати українську допомогу в заручниках" складного внутрішнього американського питання.

Він наголошує, що Вашингтон не може провести двопартійну імміграційну реформу протягом останніх 40 років.

"Я вважаю, що це дуже прикро, що Україна та її суверенітет опинились в заручниках великої внутрішньополітичної проблеми США. Проблеми, яку можна вирішити, але це буде важко зробити за наступні два тижні", – додав сенатор.

  • 2 грудня координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі знову закликав конгрес вжити заходів щодо виділення коштів, необхідних для продовження допомоги Україні. Він зазначив, що це необхідно зробити до кінця поточного календарного року.
  • 4 грудня Білий дім заявив, що без рішення Конгресу до кінця року у нього закінчаться гроші на надання зброї Україні в боротьбі з Росією.
  • Також 4 грудня колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що допомога Україні може бути пов'язана з реформою імміграційної політики.
США
допомога Україні
Читайте також:
Петро Порошенко
4 грудня, 2023 понедiлок
Очільник МЗС Угорщини Сіярто підтвердив, що Порошенко ініціював зустріч з Орбаном
збитий "Шахед"
5 грудня, 2023 вiвторок
Росія запустила кілька груп "шахедів": ворожі дрони добрались до західних областей, працювала ППО
Авдіївка
5 грудня, 2023 вiвторок
Сили оборони України відвоювали позиції біля Авдіївки, - ISW
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
5 грудня
13:40
Огляд
Як почався, розгортався і зупинився літній контрнаступ України: детальний аналіз від The Washington Post
13:37
Оновлено
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Путін 6 грудня планує прийняти президента Ірану та відвідати ОАЕ і Саудівську Аравію
13:33
Ексклюзив
НАЗК 11 грудня відкриє публічний доступ до реєстру декларацій
13:33
Оновлено
Херсон
Армія РФ атакувала Херсон: є загиблі й поранені серед цивільних
13:24
На Таврійському напрямку зросла активність авіації росіян, кількість наземних атак не зменшується
13:22
екстренка
Голова USAID прибула до Єгипту, аби оголосити про надання $21 млн допомоги населенню Гази
13:06
допомога Україні війна з росіє. ЄС Міноборони України
Делегація ЄС та Міноборони обговорили довгострокові гарантії безпеки для України
12:54
поїзд_Укрзалізниця
Крюківський завод виготовить для Укрзалізниці ще 22 пасажирські вагони за 980 млн грн
12:49
Всеукраїнський радіодиктант
Дві учасниці не припустилися жодної помилки: оголошено результати Радіодиктанту-2023
12:49
землетрус
На Філіппінах вдруге за три дні стався потужний землетрус
12:44
Ексклюзив
Віктор Орбан
Не слід недооцінювати Орбана, в нього є амбіції та чіткий план, - експерт-міжнародник Тужанський
12:27
Мюнхен аеропорт
У Мюнхені через крижаний дощ скасовують авіарейси та призупиняють залізничне сполучення
12:26
на фото Мар'їнка
Росіяни взяли під контроль більшу частину руїн Мар'їнки, - британська розвідка
12:22
Росіяни перекидають мобілізованих з Якутії до Криму
Росіяни перекидають мобілізованих з Якутії до Криму, - Атеш
12:19
нафта ембарго санкції
РФ втратила €34 млрд через нафтові санкції: це розмір її річного бюджету на безпеку, - CREA
12:19
Оновлено
Києво-Печерська лавра
У Києво-Печерській лаврі вперше у "дзвін пам'яті та надії" задзвонили воїни, які повернулися з полону
12:04
Вірменія
Вірменія не братиме участі у засіданні ОДКБ у Москві
12:04
відключення електроенергії
В Україні через бойові дії та з інших причин знеструмлено 436 населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 5 грудня
12:01
OPINION
Олексій Голобуцький
Дивна оптимізація: влада почала змінювати закони для вступу в ЄС не з корупції, а з... мови
11:46
айсберг
Британські вчені досліджуватимуть найбільший у світі айсберг, завбільшки як два Лондони
11:46
Оновлено
волонтери
"З вашою підтримкою ми обов'язково переможемо": Залужний, Зеленський та Умєров привітали українців з Днем волонтера
11:28
Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку
Румунія у співпраці зі США може відіграти ключову роль у відновленні України, - прем'єр Чолаку
11:25
У регіони передали 1600 Wi-Fi-роутерів для шкільних укриттів
11:22
Джон Роберт Болтон
Допомога Україні буде пов’язана з імміграційною реформою, - ексрадник президента США Болтон
11:05
Віктор Орбан
Орбан знову звернувся до Мішеля з проханням не розпочинати перемовини про вступ України до ЄС
11:00
Ексклюзив
ЗСУ
Військовий експерт Дикий пояснив, що може переломити ситуацію на Авдіївському напрямку
10:36
Співпрацював із ФСБ і брехав про перебування у полоні РФ: заступника голови громади на Сумщині підозрюють у держзраді
10:29
на фото: супутник ALOS-3
Китайська компанія LandSpace виведе на орбіту супутник за допомогою ракети, що працює на метані
10:19
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 грудня: скільки коштують євро та долар в обмінниках
10:04
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Корупція буває різною. Нам кажуть про дрібну
10:00
Міжнародний день волонтера
5 грудня - Міжнародний день волонтерів: подякуємо всім, хто допомагає за покликом серця
09:58
Умєров зустрівся з міністеркою оборони Бельгії Дедондер: обговорили передачу Україні винищувачів F-16 та підготовку пілотів
09:36
Фінляндія, Україна
Очільник міноборони Фінляндії оголосив про початок виробництва артилерійських боєприпасів для України
09:33
непал солдати
До 200 непальців воюють в Україні на боці РФ: країна закликала росіян припинити вербування
09:33
Ексклюзив
боєприпаси 155 мм
Україна має вийти на виробництво щонайменше 5-7 тис. 155 мм снарядів на місяць, - Згурець
09:29
Ольга Стефанішина
Закон про нацменшини: Стефанішина заявила, що ВР може ухвалити зміни вже цього тижня
08:55
Україна ЄС
У США вважають, що Європа має можливість допомагати Україні більше, - спікер Держдепу Сайзек
08:51
Плати
Кошти від реалізації золота і срібла з плат, які виявили у військовій частині на Житомирщині, спрямують у держбюджет
08:32
Ексклюзив
блокада польсько-українського кордону
ДПСУ: На польсько-українському кордоні у бік України стоїть понад 3100 вантажівок
08:32
Рубіжне
Окупанти у Рубіжному закликають місцеве населення до безоплатних відновлювальних робіт, - ОВА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV