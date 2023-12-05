У конгресі США розповіли, чому допомогу Україні пов’язують із проблемою мігрантів
Конгресмени США пояснили, чому голосування за виділення допомоги Україні пов’язують із посиленням кордону з Мексикою та чому окремі законодавці вимагають розглядати ці два питання разом
Про це повідомляє "Голос Америки".
Більшість законодавців від Демократичної і Республіканської партій стверджують, що це спосіб тиску на адміністрацію Джо Байдена, щоб вона приділила більше уваги міграційній кризі.
"Тут немає нічого надзвичайного, що для погодження певного законопроєкту його приєднують до іншого...Це один зі способів впливу політичних партій одна на одну для досягнення цілей. І, чесно кажучи, я вважаю, що нам потрібно покращити безпеку нашого кордону. Ми маємо понад 200 тисяч нелегалів лише за останній рік", – пояснює конгресмен-демократ від штату Каліфорнія Джим Коста.
Конгресмен-демократ від штату Іллінойс Бред Шнайдер стверджує, що мета обох законопроєктів – захистити суверенітет та кордони обох держав.
"Так само, як Україна бореться за захист своєї незалежності та суверенітету, в інтересах Сполучених Штатів – переконатися, що кордон України в безпеці, і вона є успішною демократією. Так само США повинні переконатися, що ми захищаємо власні кордони та власну демократію", – заявив Шнайдер.
За словами республіканського конгресмена від штату Техас та голови комітету із закордонних справ Майкла Маккола, допомога Україні у тандемі з посиленням кордону США пояснить звичайним американцям, що підтримка партнерів не заважає одночасно вирішувати й власні проблеми.
"Це свого роду компроміс. Якщо ми зможемо отримати потужний пакет для безпеки нашого кордону, це допоможе надіслати сигнал нашим людям тут, що ми можемо робити й те, й інше. Тут немає вибору "або – або", ми можемо не лише захистити свій кордон, але й захистити Україну", – каже Маккол.
Попри те, що спочатку посилити охорону кордону США та поєднати це питання з допомогою Україні вимагали саме республіканці в Палаті представників, нині голоси на підтримку цієї ініціативи все частіше лунають як від законодавців Сенату, так і від демократів загалом.
Представники обох партій наголошують, що нелегальний перетин кордону США з Мексикою перетворився у справжню кризу та вимагає термінового вирішення.
Водночас за словами сенатора-демократа від штату Коннектикут, пов'язувати Україну з міграційною кризою в США – це те саме, що "тримати українську допомогу в заручниках" складного внутрішнього американського питання.
Він наголошує, що Вашингтон не може провести двопартійну імміграційну реформу протягом останніх 40 років.
"Я вважаю, що це дуже прикро, що Україна та її суверенітет опинились в заручниках великої внутрішньополітичної проблеми США. Проблеми, яку можна вирішити, але це буде важко зробити за наступні два тижні", – додав сенатор.
- 2 грудня координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі знову закликав конгрес вжити заходів щодо виділення коштів, необхідних для продовження допомоги Україні. Він зазначив, що це необхідно зробити до кінця поточного календарного року.
- 4 грудня Білий дім заявив, що без рішення Конгресу до кінця року у нього закінчаться гроші на надання зброї Україні в боротьбі з Росією.
- Також 4 грудня колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що допомога Україні може бути пов'язана з реформою імміграційної політики.
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