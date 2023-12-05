Допомога Україні буде пов’язана з імміграційною реформою, - ексрадник президента США Болтон

Про це повідомляє The Hill.

"Я думаю, що всі з боку республіканців хочуть прив'язати її (ред. - допомогу Україні) до якоїсь реформи нашої імміграційної політики щодо Мексики", - заявив Болтон.

Білий дім неодноразово звертався до Конгресу з проханням ухвалити рішення про подальші витрати на Україну, однак розбіжності серед законодавців затримували такі дії.

Болтон повторив свій заклик до Конгресу ухвалити рішення про виділення Україні 61 мільярда доларів, відзначивши при цьому "галас" навколо заяви директора Адміністративно-бюджетного управління Шаланди Янг, яка раніше в понеділок написала лист лідерам Конгресу, в якому заявила, що уряд "не має грошей і майже не має часу" для продовження надання допомоги Україні.

"Я не думаю, що це потрібно завтра. Я вважаю, що це терміново, і я думаю, що Конгрес повинен схвалити це", - сказав Болтон. - Я вважаю, що в заяві директора бюджетного департаменту є певний ажіотаж, але з точки зору реальної політики, немає жодних сумнівів, що Конгрес повинен діяти в цьому напрямку. Я сподіваюся, що це станеться до того, як вони роз'їдуться по домівках на Різдво".