Допомога Україні буде пов’язана з імміграційною реформою, - ексрадник президента США Болтон
У понеділок, 4 листопада, колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що допомога Україні може бути пов'язана з реформою імміграційної політики
Про це повідомляє The Hill.
"Я думаю, що всі з боку республіканців хочуть прив'язати її (ред. - допомогу Україні) до якоїсь реформи нашої імміграційної політики щодо Мексики", - заявив Болтон.
Білий дім неодноразово звертався до Конгресу з проханням ухвалити рішення про подальші витрати на Україну, однак розбіжності серед законодавців затримували такі дії.
Болтон повторив свій заклик до Конгресу ухвалити рішення про виділення Україні 61 мільярда доларів, відзначивши при цьому "галас" навколо заяви директора Адміністративно-бюджетного управління Шаланди Янг, яка раніше в понеділок написала лист лідерам Конгресу, в якому заявила, що уряд "не має грошей і майже не має часу" для продовження надання допомоги Україні.
"Я не думаю, що це потрібно завтра. Я вважаю, що це терміново, і я думаю, що Конгрес повинен схвалити це", - сказав Болтон. - Я вважаю, що в заяві директора бюджетного департаменту є певний ажіотаж, але з точки зору реальної політики, немає жодних сумнівів, що Конгрес повинен діяти в цьому напрямку. Я сподіваюся, що це станеться до того, як вони роз'їдуться по домівках на Різдво".
- 21 листопада міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту в Україну запевнив керівництво держави у продовженні підтримки з боку США.
- 26 листопада лідер сенатської більшості, демократ Чак Шумер, заявив, що вже наступного тижня запропонує сенаторам поставити на розгляд законопроєкти, серед яких є й про фінансування допомоги Україні та Ізраїлю.
- 2 грудня координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі знову закликав конгрес вжити заходів щодо виділення коштів, необхідних для продовження допомоги Україні. Він зазначив, що це варто зробити до кінця поточного календарного року.
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У понеділок, 4 листопада, Білий дім заявив, що без рішення Конгресу до кінця року в нього закінчаться гроші на надання зброї Україні в боротьбі з Росією.
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Пізніше лідер більшості в сенаті США демократ Чак Шумер призначив перше голосування за проєкт закону, запропонований Джо Байденом, про виділення $106 млрд, зокрема для України та Ізраїлю. Президент Володимир Зеленський звернеться через це до конгресу у вівторок через захищену відеоконференцію.
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