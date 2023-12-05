Зеленський звернеться до конгресу США напередодні голосування допомоги Україні, - ЗМІ

Про це повідомляє The Hill з посиланням на заяву лідера більшості в Сенаті США Чака Шумера.

За його словами, Зеленський має проінформувати сенаторів про стан війни в Україні та також необхідність додаткової військової допомоги. Розмова Зеленського та сенаторів відбудеться за день до того, як в Сенаті заплановано голосувати за виділення пакета 61 мільярда доларів для України.

"Адміністрація запросила президента Зеленського виступити перед сенаторами в рамках нашого завтрашнього секретного брифінгу, щоб ми могли безпосередньо від нього почути, що саме поставлено на карту в цьому голосуванні. Я прошу, щоб усі сенатори були присутні на цьому важливому брифінгу", - сказав Шумер.

21 листопада міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту в Україну запевнив керівництво держави у продовженні підтримки з боку США.

26 листопада лідер сенатської більшості, демократ Чак Шумер, заявив, що вже наступного тижня запропонує сенаторам поставити на розгляд законопроєкти, серед яких є й про фінансування допомоги Україні та Ізраїлю.