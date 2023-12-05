Зеленський звернеться до конгресу США напередодні голосування допомоги Україні, - ЗМІ
Президент Володимир Зеленський звернеться до американських сенаторів у вівторок через захищену відеоконференцію. Розмова відбудеться на секретному брифінгу
Про це повідомляє The Hill з посиланням на заяву лідера більшості в Сенаті США Чака Шумера.
За його словами, Зеленський має проінформувати сенаторів про стан війни в Україні та також необхідність додаткової військової допомоги. Розмова Зеленського та сенаторів відбудеться за день до того, як в Сенаті заплановано голосувати за виділення пакета 61 мільярда доларів для України.
"Адміністрація запросила президента Зеленського виступити перед сенаторами в рамках нашого завтрашнього секретного брифінгу, щоб ми могли безпосередньо від нього почути, що саме поставлено на карту в цьому голосуванні. Я прошу, щоб усі сенатори були присутні на цьому важливому брифінгу", - сказав Шумер.
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