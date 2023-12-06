Торги республіканців щодо допомоги США Україні можуть тривати до середини грудня, - Чалий
Надзвичайний і Повноважний Посол України у США (2015-2019), дипломат Валерій Чалий зазначив, що це не означає, що США відмовляються від підтримки країни і що Байден хоче дотиснути республіканців у політичному плані. Він також висловив свою думку про відмову Зеленського від виступу
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Дуже багато виборців-республіканців говорять про те, що треба в першу чергу розв'язувати внутрішні питання, наприклад безпека кордону. Але коли цим користуються політики та ставлять у пакет взаємозалежність національних інтересів США - це дійсно послаблює їхню позицію. Ці торги будуть йти аж до дня прийняття бюджету, я думаю, десь до 15 грудня і навіть якщо не буде рішення фінансово щодо допомоги, то я також не бачу тут абсолютної катастрофи. Якщо ми побачимо до 15 грудня голосування за бюджет США, то далі все розблокується, бо NDAA - це 50 млрд доларів на військовий бюджет, є інші програми і тоді в Білого дому з’явиться купа інших аргументів та інших програм, у тому числі лендліз", - сказав дипломат.
Чалий підкреслив, що Штати можуть застосувати інші механізми щодо підтримки України.
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"Водночас Джозеф Байден хоче дотиснути в політичному плані, бо йде боротьба про вибори не лише президентські, а й конгресу, сенатів та губернаторів, тобто це про політичні внутрішні процеси США. Я не можу сказати, що сенатори-республіканці проти допомоги України, але вони в першу чергу політики. Моя думка, що йде боротьба за те, чи буде брати участь у більш вигідній позиції їхній представник на виборах", - підсумував він.
Щодо відмови Зеленського від виступу в США дипломат сказав: "Якщо прозвучав анонс виступу, то треба було виступати. Найпростіше пояснення ситуації, що президент також не робот. Якщо в нього виникли нюанси в цей час - це не катастрофа з точки зору впливу на американську ситуацію".
- Нагадаємо, президент Зеленський скасував запланований на вівторок, 5 грудня, виступ перед законодавцями США. За словами голови демократів, щось трапилося в останній момент.
- Посол України у США Оксана Маркарова розповіла, що Зеленський скасував виступ, оскільки там на закритих брифінгах обговорювалися не лише питання щодо України, а й внутрішні. Крім того, скасування виступу пояснюється тим, що в Україні триває війна і ситуація постійно змінюється
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