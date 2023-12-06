Торги республіканців щодо допомоги США Україні можуть тривати до середини грудня, - Чалий

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Дуже багато виборців-республіканців говорять про те, що треба в першу чергу розв'язувати внутрішні питання, наприклад безпека кордону. Але коли цим користуються політики та ставлять у пакет взаємозалежність національних інтересів США - це дійсно послаблює їхню позицію. Ці торги будуть йти аж до дня прийняття бюджету, я думаю, десь до 15 грудня і навіть якщо не буде рішення фінансово щодо допомоги, то я також не бачу тут абсолютної катастрофи. Якщо ми побачимо до 15 грудня голосування за бюджет США, то далі все розблокується, бо NDAA - це 50 млрд доларів на військовий бюджет, є інші програми і тоді в Білого дому з’явиться купа інших аргументів та інших програм, у тому числі лендліз", - сказав дипломат.

Чалий підкреслив, що Штати можуть застосувати інші механізми щодо підтримки України.

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"Водночас Джозеф Байден хоче дотиснути в політичному плані, бо йде боротьба про вибори не лише президентські, а й конгресу, сенатів та губернаторів, тобто це про політичні внутрішні процеси США. Я не можу сказати, що сенатори-республіканці проти допомоги України, але вони в першу чергу політики. Моя думка, що йде боротьба за те, чи буде брати участь у більш вигідній позиції їхній представник на виборах", - підсумував він.

Щодо відмови Зеленського від виступу в США дипломат сказав: "Якщо прозвучав анонс виступу, то треба було виступати. Найпростіше пояснення ситуації, що президент також не робот. Якщо в нього виникли нюанси в цей час - це не катастрофа з точки зору впливу на американську ситуацію".