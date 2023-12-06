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Оновлено

"Нічого катастрофічного": Маркарова й Умєров пояснили, чому Зеленський не виступив у сенаті США

6 грудня, 2023 середа
11:00
Світ Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський скасував виступ перед сенатом США 5 грудня, оскільки там на закритих брифінгах обговорювалися не лише питання щодо України, але й внутрішні. Крім того, скасування виступу пояснюється тим, що в Україні триває війна і ситуація постійно змінюється

Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону.

За її словами, у конгресі США була запланована ціла низка внутрішніх брифінгів, і на одному з них мав виступити Зеленський. Проте виступ президента України скасували, оскільки там обговорювали не тільки питання нашої країни, а й внутрішні американські проблеми.

"Нічого катастрофічного насправді не сталося. Сьогодні (5 грудня - ред.) було заплановано цілий ряд внутрішніх закритих брифінгів, на яких виступали Остін (міністр оборони США - ред.) та інші представники адміністрації. Їх було дуже багато насправді. Дійсно була ідея в одному з кількох цих брифінгів, якщо було б можливо, долучитися. … Саме тому, що на них обговорювалися не лише питання України, а й внутрішні питання, ми сьогодні не брали участі»", - зазначила Маркарова.

Посол додала, що українська делегація, до якої входять спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр оборони Рустем Умєров та керівник Офісу президента Андрій Єрмак провели "надзвичайну кількість" брифінгів і у середу продовжать роботу в конгресі.

Водночас за словами міністра оборони України Рустема Умєрова в ефірі FoxNews, Зеленський не зміг виступити на запланованому брифінгу сенаторів, бо в Україні війна і ситуація постійно змінюється. 

 "Це війна, ситуація змінюється. Але, я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу", - наголосив очільник Міноборони.

  • Нагадаємо, президент Зеленський скасував запланований на вівторок, 5 грудня, виступ перед законодавцями США. За словами голови демократів, щось трапилося в останній момент.
Україна
Володимир Зеленський
США
Рустем Умєров
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