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У Сенаті США заявили, що Зеленський скасував свій виступ в останній момент

5 грудня, 2023 вiвторок
22:05
Світ на фото Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський в останній момент скасував запланований на вівторок, 5 грудня, виступ перед законодавцями США

Про це повідомив голова демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер, пишуть журналісти CNN Ману Раджу та Джим Скутт.

"Зеленський в останній момент скасував запланований виступ перед законодавцями США", - сказав Шумер.

За словами голови демократів, щось трапилося в останній момент.

  • 2 грудня координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі знову закликав конгрес вжити заходів щодо виділення коштів, необхідних для продовження допомоги Україні. Він зазначив, що це необхідно зробити до кінця поточного календарного року.
  • 4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця року у нього закінчаться гроші на надання зброї Україні в боротьбі з Росією.
  • Також 4 грудня колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що допомога Україні може бути пов'язана з реформою імміграційної політики.
  • 5 грудня у конгресі США розповіли, чому допомогу Україні пов’язують із проблемою мігрантів.
  • Спікер палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон погрожує відмовитись від підтримки нового фінансування допомоги Україні, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів.
Україна
Володимир Зеленський
США
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2023, вiвторок
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