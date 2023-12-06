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Головна Світ Висадка "десанту" від "Слуги Народу" мене не переконала, до США мали їхати люди, яких знають у Вашингтоні, - дипломат Шамшур
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Висадка "десанту" від "Слуги Народу" мене не переконала, до США мали їхати люди, яких знають у Вашингтоні, - дипломат Шамшур

6 грудня, 2023 середа
16:34
Світ ОП в конгресі США

Україні треба підтримувати та розвивати відносини з американськими законодавцями, особливо з тими, хто скептично ставиться до надання допомоги

Про це розповів у етері Еспресо Олег Шамшур, дипломат і Надзвичайний та Повноважний Посол України в США 2005–2010 роках, а також у Франції 2014–2020 роках.

На його думку, зараз необхідно продовжувати спілкування з американськими законодавцями, а особливо з тими, хто виступає проти виділення допомоги Україні. 

"Проте не треба розраховувати, що цього можна досягнути, скажімо, лише одним виступом, або візитом групи наших високопосадовців. Мають бути залучені людські інтелектуальні ресурси. У Сполучених Штатах з законодавцями мають розмовляти люди, які вміють та знають як це робити, мають необхідні контакти. Тому, скажімо так, висадка десанту від "Слуги Народу" мене особисто не переконала, адже навряд чи вони володіють необхідними навичками та абсолютну більшість із них не знають у США. Тому це треба робити, але системно, постійно та фахово", - пояснює Шамшур.

Дипломат вважає, що для того, аби контактувати з конгресменами та виступати в американських засобах масової інформації необхідне вміння говорити.

"Мені здається, треба, щоб були люди яких знають у Сполучених Штатах або які безпосередньо залучені в оборонних зусиллях, які щось із себе являють і можуть донести переконливу інформацію. Цього я, чесно кажучи, не побачив", - підсумував він говорячи про українську делегацію "Слуг Народу" в американському конгресі.

  • 2 грудня, координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі знову закликав конгрес вжити заходів щодо виділення коштів, необхідних для продовження допомоги Україні. Він зазначив, що це необхідно зробити до кінця поточного календарного року.
  • У понеділок, 4 грудня, Білий дім заявив, що без рішення Конгресу до кінця року у нього закінчаться гроші на надання зброї Україні в боротьбі з Росією.
  • Президент Володимир Зеленський в останній момент скасував запланований на вівторок, 5 грудня, виступ перед законодавцями США.
  • Нагадаємо, що 5 грудня стало відомо, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр оборони Рустем Умєров та керівник ОП Андрій Єрмак прибули з візитом до США. За словами голови ОП, до останньої зустрічі дипломатичних представників долучилися 86 дипломатів.
  • Представник Держдепартаменту США Меттью Міллер запевнив, що пакет фінансування України буде прийнятий під час голосування 6 грудня. Проте спікер палати представників США Майк Джонсон і лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл закликали до кардинальних змін у прикордонній політиці.
  • Сенатори Демократичної партії представили оборонний пакет на суму близько $111 млрд, що передбачає допомогу Україні та Ізраїлю, а також фінансування заходів, спрямованих на захист південного кордону США.  
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