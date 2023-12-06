Висадка "десанту" від "Слуги Народу" мене не переконала, до США мали їхати люди, яких знають у Вашингтоні, - дипломат Шамшур

Про це розповів у етері Еспресо Олег Шамшур, дипломат і Надзвичайний та Повноважний Посол України в США 2005–2010 роках, а також у Франції 2014–2020 роках.

На його думку, зараз необхідно продовжувати спілкування з американськими законодавцями, а особливо з тими, хто виступає проти виділення допомоги Україні.

"Проте не треба розраховувати, що цього можна досягнути, скажімо, лише одним виступом, або візитом групи наших високопосадовців. Мають бути залучені людські інтелектуальні ресурси. У Сполучених Штатах з законодавцями мають розмовляти люди, які вміють та знають як це робити, мають необхідні контакти. Тому, скажімо так, висадка десанту від "Слуги Народу" мене особисто не переконала, адже навряд чи вони володіють необхідними навичками та абсолютну більшість із них не знають у США. Тому це треба робити, але системно, постійно та фахово", - пояснює Шамшур.

Дипломат вважає, що для того, аби контактувати з конгресменами та виступати в американських засобах масової інформації необхідне вміння говорити.

"Мені здається, треба, щоб були люди яких знають у Сполучених Штатах або які безпосередньо залучені в оборонних зусиллях, які щось із себе являють і можуть донести переконливу інформацію. Цього я, чесно кажучи, не побачив", - підсумував він говорячи про українську делегацію "Слуг Народу" в американському конгресі.