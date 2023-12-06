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Держдеп США вважає, що Конгрес ухвалить допомогу Україні. Республіканці наполягають на міграційних вимогах

6 грудня, 2023 середа
02:26
Війна з Росією Конгрес США

Представник Держдепартаменту США Меттью Міллер запевнив, що пакет фінансування України буде прийнятий під час голосування 6 грудня. Проте спікер палати представників США Майк Джонсон і лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл закликали до кардинальних змін у прикордонній політиці

Про це повідомляє Укрінформ.

"Я не думаю, що існують будь-які питання щодо підтримки України з боку виконавчої гілки влади. Не думаю, що існують питання щодо підтримки України законодавчою гілкою. Якщо поставити на голосування "за" або "проти" пакет фінансування України в обох палатах Конгресу, ми віримо, що він буде прийнятий", - сказав представник Держдепу Міллер.

За його словами, проблема того, що фонди для допомоги Україні у сфері безпеки майже закінчились, особливо критична взимку, коли Росія продовжує обстріли критично важливої інфраструктури.

"Тож позиція адміністрації полягає в тому, що ми повинні підтримувати нашого партнера у скруті. Нам потрібно надалі підтримувати їх у боротьбі проти Росії, і ми сподіваємося, що Конгрес США також прийме цю позицію", - зазначив він.

Міллер додав, що держсекретар Ентоні Блінкен разом з іншими високопоставленими членами адміністрації пояснюють членам Конгресу, чому додаткове виділення коштів є критично важливим не лише для майбутнього України, а й для інтересів США.

Водночас спікер палати представників США Джонсон закликав республіканців до кардинальних змін у прикордонній політиці в процесі розгляду масштабного запиту Джо Байдена, що містить допомогу Україні й Ізраїлю, поінформувало АР.

"Джонсон сказав колегам-республіканцям 5 грудня, що кардинальні зміни в прикордонній політиці США мають стати для них "тим, за що треба битися до останнього" у переговорах щодо пакета Байдена з фінансуванням майже на $106 млрд на війни в Україні та Ізраїлі, а також інші потреби у сфері безпеки", - йдеться у повідомленні.

Джонсон заявив про це перед закритими брифінгами для законодавців, на яких представники адміністрації Байдена відстоювали позицію, що допомога Україні й Ізраїлю має критичне значення.

"Битва – за кордон. Ми робимо це насамперед пріоритетом, а також подбаємо про інші зобов’язання", - наголосив він.

Також лідер республіканців у Сенаті США Макконнелл заявив, що він виступатиме проти фінансування допомоги Україні, йдеться у публікації ABC News.

"Ми робимо це, щоб наголосили, сподіваюся, востаннє, що ми наполягаємо на значних змінах на кордоні", - зазначив Макконнелл.

Республіканці кажуть, що скасують пакет допомоги Україні, якщо демократи не посилять закони США про надання притулку та умовно-дострокове звільнення в імміграційних процедурах.

  • 2 грудня, координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі знову закликав конгрес вжити заходів щодо виділення коштів, необхідних для продовження допомоги Україні. Він зазначив, що це необхідно зробити до кінця поточного календарного року.
  • У понеділок, 4 грудня, Білий дім заявив, що без рішення Конгресу до кінця року у нього закінчаться гроші на надання зброї Україні в боротьбі з Росією.
  • Президент Володимир Зеленський в останній момент скасував запланований на вівторок, 5 грудня, виступ перед законодавцями США.

Світ
Україна
США
допомога США Україні
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