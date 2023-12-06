Держдеп США вважає, що Конгрес ухвалить допомогу Україні. Республіканці наполягають на міграційних вимогах

Про це повідомляє Укрінформ.

"Я не думаю, що існують будь-які питання щодо підтримки України з боку виконавчої гілки влади. Не думаю, що існують питання щодо підтримки України законодавчою гілкою. Якщо поставити на голосування "за" або "проти" пакет фінансування України в обох палатах Конгресу, ми віримо, що він буде прийнятий", - сказав представник Держдепу Міллер.

За його словами, проблема того, що фонди для допомоги Україні у сфері безпеки майже закінчились, особливо критична взимку, коли Росія продовжує обстріли критично важливої інфраструктури.

"Тож позиція адміністрації полягає в тому, що ми повинні підтримувати нашого партнера у скруті. Нам потрібно надалі підтримувати їх у боротьбі проти Росії, і ми сподіваємося, що Конгрес США також прийме цю позицію", - зазначив він.

Міллер додав, що держсекретар Ентоні Блінкен разом з іншими високопоставленими членами адміністрації пояснюють членам Конгресу, чому додаткове виділення коштів є критично важливим не лише для майбутнього України, а й для інтересів США.

Водночас спікер палати представників США Джонсон закликав республіканців до кардинальних змін у прикордонній політиці в процесі розгляду масштабного запиту Джо Байдена, що містить допомогу Україні й Ізраїлю, поінформувало АР.

"Джонсон сказав колегам-республіканцям 5 грудня, що кардинальні зміни в прикордонній політиці США мають стати для них "тим, за що треба битися до останнього" у переговорах щодо пакета Байдена з фінансуванням майже на $106 млрд на війни в Україні та Ізраїлі, а також інші потреби у сфері безпеки", - йдеться у повідомленні.

Джонсон заявив про це перед закритими брифінгами для законодавців, на яких представники адміністрації Байдена відстоювали позицію, що допомога Україні й Ізраїлю має критичне значення.

"Битва – за кордон. Ми робимо це насамперед пріоритетом, а також подбаємо про інші зобов’язання", - наголосив він.

Також лідер республіканців у Сенаті США Макконнелл заявив, що він виступатиме проти фінансування допомоги Україні, йдеться у публікації ABC News.

"Ми робимо це, щоб наголосили, сподіваюся, востаннє, що ми наполягаємо на значних змінах на кордоні", - зазначив Макконнелл.

Республіканці кажуть, що скасують пакет допомоги Україні, якщо демократи не посилять закони США про надання притулку та умовно-дострокове звільнення в імміграційних процедурах.