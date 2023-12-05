До США прибули Стефанчук, Умєров і Єрмак

Єрмак повідомив, що у межах візиту до США виступив в Інституті миру США.

"Акцентував на тому, що Формула миру, яку представив президент Володимир Зеленський на саміті G20 на Балі, пропонує комплексну відповідь на безпекові виклики, перед якими стоїть людство. Вона повертає у світ справедливість. Це українська формула, але співавторами плану миру на її основі мають стати всі. Ми перетворюємо добру волю на добру дію", - пише Андрій Єрмак.

За словами голови ОП, до останньої зустрічі дипломатичних представників долучилися 86 дипломатів.

"З кожною наступною зустріччю ми стаємо сильнішими. Все досяжнішим стає Глобальний саміт миру – зібрання лідерів світу, відданих якомога швидшому встановленню справедливого, тривалого та всеосяжного миру. І ми віримо, що цей саміт відбудеться вже незабаром", - йдеться у повідомленні.

На сайті Верховної Ради вказано, що з візитом у США також перебуває голова ВР Руслан Стефанчук. У межах візиту заплановано зустрічі з високими представниками американської влади, зокрема, лідерами Демократичної й Республіканської партій із метою забезпечення подальшої всебічної двопартійної та двопалатної підтримки України.