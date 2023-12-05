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До США прибули Стефанчук, Умєров і Єрмак

5 грудня, 2023 вiвторок
23:06
Світ Андрій Єрмак

У вівторок, 5 грудня, стало відомо, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр оборони Рустем Умєров та керівник ОП Андрій Єрмак прибули з візитом до США

Єрмак повідомив, що у межах візиту до США виступив в Інституті миру США.

"Акцентував на тому, що Формула миру, яку представив президент Володимир Зеленський на саміті G20 на Балі, пропонує комплексну відповідь на безпекові виклики, перед якими стоїть людство. Вона повертає у світ справедливість. Це українська формула, але співавторами плану миру на її основі мають стати всі. Ми перетворюємо добру волю на добру дію", - пише Андрій Єрмак.

За словами голови ОП, до останньої зустрічі дипломатичних представників долучилися 86 дипломатів.

"З кожною наступною зустріччю ми стаємо сильнішими. Все досяжнішим стає Глобальний саміт миру – зібрання лідерів світу, відданих якомога швидшому встановленню справедливого, тривалого та всеосяжного миру. І ми віримо, що цей саміт відбудеться вже незабаром", - йдеться у повідомленні.

На сайті Верховної Ради вказано, що з візитом у США також перебуває голова ВР Руслан Стефанчук. У межах візиту заплановано зустрічі з високими представниками американської влади, зокрема, лідерами Демократичної й Республіканської партій із метою забезпечення подальшої всебічної двопартійної та двопалатної підтримки України.

  • Президент Володимир Зеленський в останній момент скасував запланований на вівторок, 5 грудня, виступ перед законодавцями США.

Україна
США
Руслан Стефанчук
Андрій Єрмак
Рустем Умєров
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