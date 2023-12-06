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Демократи внесли у Сенат США новий законопроєкт, який включає допомогу Україні

6 грудня, 2023 середа
06:03
Війна з Росією Сенат США

Сенатори Демократичної партії представили оборонний пакет на суму близько $111 млрд, що передбачає допомогу Україні та Ізраїлю, а також фінансування заходів, спрямованих на захист південного кордону США

Про це повідомляє The Hill.

Законопроєкт передбачає надання понад $15 млрд на підтримку України, зокрема на потреби у сферах "військовий вишкіл, обмін розвідданими" та "посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування".

Крім того, документ також передбачає виділення $10,6 млрд на допомогу Ізраїлю, з яких 4 млрд планується скерувати на протиракетну оборону, а $1,2 млрд - на прискорення розробки системи протиракетної оборони "Залізний промінь".

Там також згадується про $43,6 млрд на збільшення виробничих потужностей Ізраїлю щодо озброєнь і боєприпасів, а також на інвестиції в американську промислову базу підводних човнів.

Серед положень, які демократи виділили в пакеті є виділення приблизно $1,4 млрд доларів на найм команд суддів з питань імміграції, включаючи помічників адвокатів, юристів, помічників юристів, судових адміністраторів, перекладачів та іншого допоміжного персоналу.

Крім того, законопроєкт виділяє сотні мільйонів доларів на зусилля, спрямовані на вирішення проблеми нестачі зібраних у мігрантів зразків ДНК, що були затримані прикордонним патрулем США, а також на посилення лабораторного аналізу Адміністрацією з контролю за наркотиками зразків нелегального фентанілу для відстеження нелегальних поставок опіоїду назад до виробників.

Очікується, що документ буде винесено на перше процедурне голосування в середу, 6 грудня. Водночас голосування за законопроєкт може провалитися, оскільки республіканці наполягають на більш агресивних пропозиціях щодо захисту південного кордону.

  • 2 грудня, координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі знову закликав конгрес вжити заходів щодо виділення коштів, необхідних для продовження допомоги Україні. Він зазначив, що це необхідно зробити до кінця поточного календарного року.
  • У понеділок, 4 грудня, Білий дім заявив, що без рішення Конгресу до кінця року у нього закінчаться гроші на надання зброї Україні в боротьбі з Росією.
  • Президент Володимир Зеленський в останній момент скасував запланований на вівторок, 5 грудня, виступ перед законодавцями США.
  • Представник Держдепартаменту США Меттью Міллер запевнив, що пакет фінансування України буде прийнятий під час голосування 6 грудня. Проте спікер палати представників США Майк Джонсон і лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл закликали до кардинальних змін у прикордонній політиці
Економіка
США
допомога США Україні
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