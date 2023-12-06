Демократи внесли у Сенат США новий законопроєкт, який включає допомогу Україні

Про це повідомляє The Hill.

Законопроєкт передбачає надання понад $15 млрд на підтримку України, зокрема на потреби у сферах "військовий вишкіл, обмін розвідданими" та "посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування".

Крім того, документ також передбачає виділення $10,6 млрд на допомогу Ізраїлю, з яких 4 млрд планується скерувати на протиракетну оборону, а $1,2 млрд - на прискорення розробки системи протиракетної оборони "Залізний промінь".

Там також згадується про $43,6 млрд на збільшення виробничих потужностей Ізраїлю щодо озброєнь і боєприпасів, а також на інвестиції в американську промислову базу підводних човнів.

Серед положень, які демократи виділили в пакеті є виділення приблизно $1,4 млрд доларів на найм команд суддів з питань імміграції, включаючи помічників адвокатів, юристів, помічників юристів, судових адміністраторів, перекладачів та іншого допоміжного персоналу.

Крім того, законопроєкт виділяє сотні мільйонів доларів на зусилля, спрямовані на вирішення проблеми нестачі зібраних у мігрантів зразків ДНК, що були затримані прикордонним патрулем США, а також на посилення лабораторного аналізу Адміністрацією з контролю за наркотиками зразків нелегального фентанілу для відстеження нелегальних поставок опіоїду назад до виробників.

Очікується, що документ буде винесено на перше процедурне голосування в середу, 6 грудня. Водночас голосування за законопроєкт може провалитися, оскільки республіканці наполягають на більш агресивних пропозиціях щодо захисту південного кордону.