У конгресі США поставили ультиматум Байдену щодо допомоги Україні

Про це сказано у листі Джонсона для директора Офісу менеджменту та бюджету США (відділ при виконавчому офісі президента США) Шаланди Янг, який він оприлюднив у мережі Х.

"Додаткове фінансування України залежить від прийняття змін у законах про безпеку кордонів нашої країни", - підкреслив Джонсон.

У листі спікер називає відкриті кордони США "немислимою та неприйнятною катастрофою". Чиновник хоче "негайного припинення такого божевілля".

"Адміністрація Байдена ігнорує реальність, воліючи натомість займатися політичним позерством, замість того щоб взаємодіяти з республіканцями в конгресі та обговорювати логічні реформи. Ми готові й хочемо працювати з адміністрацією над надійним пакетом заходів з охорони кордонів, який захистить інтереси американського народу", - додав Джонсон.

Спікер не уточнює, яких саме заходів щодо захисту кордону хоче досягти, але згадує закон про безпеку кордонів. Документ передбачає будівництво стіни на кордоні з Мексикою та обмеження можливості прохачів притулку залишатися у США. Це пропозиції, проти яких виступають демократи та адміністрація президента Джо Байдена.