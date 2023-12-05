Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У конгресі США поставили ультиматум Байдену щодо допомоги Україні

У конгресі США поставили ультиматум Байдену щодо допомоги Україні

5 грудня, 2023 вiвторок
18:31
Війна з Росією на фото: Майк Джонсон

Спікер палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон погрожує відмовитись від підтримки нового фінансування допомоги Україні, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів

Про це сказано у листі Джонсона для директора Офісу менеджменту та бюджету США (відділ при виконавчому офісі президента США) Шаланди Янг, який він оприлюднив у мережі Х.

"Додаткове фінансування України залежить від прийняття змін у законах про безпеку кордонів нашої країни", - підкреслив Джонсон.

У листі спікер називає відкриті кордони США "немислимою та неприйнятною катастрофою". Чиновник хоче "негайного припинення такого божевілля".

"Адміністрація Байдена ігнорує реальність, воліючи натомість займатися політичним позерством, замість того щоб взаємодіяти з республіканцями в конгресі та обговорювати логічні реформи. Ми готові й хочемо працювати з адміністрацією над надійним пакетом заходів з охорони кордонів, який захистить інтереси американського народу", - додав Джонсон.

Спікер не уточнює, яких саме заходів щодо захисту кордону хоче досягти, але згадує закон про безпеку кордонів. Документ передбачає будівництво стіни на кордоні з Мексикою та обмеження можливості прохачів притулку залишатися у США. Це пропозиції, проти яких виступають демократи та адміністрація президента Джо Байдена.

  • 2 грудня координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі знову закликав конгрес вжити заходів щодо виділення коштів, необхідних для продовження допомоги Україні. Він зазначив, що це необхідно зробити до кінця поточного календарного року.
  • 4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця року у нього закінчаться гроші на надання зброї Україні в боротьбі з Росією.
  • Також 4 грудня колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що допомога Україні може бути пов'язана з реформою імміграційної політики.
  • 5 грудня у конгресі США розповіли, чому допомогу Україні пов’язують із проблемою мігрантів.
Джо Байден
США
допомога Україні
Читайте також:
прапори України та США
4 грудня, 2023 понедiлок
Білий дім: у США можуть закінчитися гроші для України, якщо Конгрес не прийме рішення до кінця року
окупанти Маріуполь
4 грудня, 2023 понедiлок
"Зі складів на полігони у причепах": у Маріуполі зафіксували перевезення окупантами боєкомплектів на цивільних авто
безпілотник, дрон
5 грудня, 2023 вiвторок
У РФ заявили про атаку 41 безпілотника: 15 з них начебто збили над Азовським морем
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.76
    Купівля 36.76
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 39.84
    Продаж 40.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
5 грудня
19:25
на фото Володимир Зеленський
Зеленський пообіцяв житло всім, хто отримав звання Героя України від початку війни
19:13
Ексклюзив
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію
Чоловіки залишають Крим в очікуванні масової мобілізації після "виборів" президента РФ, - Чубаров
19:09
ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-24М, який готувався завдати удару по Одещині
19:04
На фото: поїзд №119/120 Київ – Хелм
Укрзалізниця оголосила про подорожчання квитків на низку міжнародних рейсів
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 650-го дня війни: воїни ССО знищили ворожий склад боєприпасів і "град"  у Донецьку, а Фінляндія збільшить виробництво важких боєприпасів для України
19:00
Інтерв’ю
Депутатка ЄП Віола фон Крамон
Депутатка ЄП Віола фон Крамон про перспективи України щодо вступу в ЄС і НАТО та чому не можна піддаватися на шантаж Орбана
18:51
Ексклюзив
Польсько-український кордон
"Сьогодні 15 годин без руху, а вчора на метр проїхали", - український водій про складні умови на кордоні з Польщею
18:43
Федір Веніславський
У Раді пропонують вручати повістки електронною поштою та рекомендованим листом
18:29
Ексклюзив
Карта. Херсон_2811
ЗСУ продовжують знищувати логістику ворога на лівому березі Дніпра на Херсонщині, - Братчук
18:22
Кримінал
За 8 місяців окупаційні суди в Криму винесли 514 постанов про "дискредитацію армії РФ", - КримSOS
18:18
Маріупольський драмтеатр
Росіяни обіцяють рублі за позитивні відео про життя на тимчасово окупованих територіях, - ЦНС
18:00
OPINION
Галина Пагутяк
Колективні панічні атаки
17:57
"Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!": НБУ презентував нову пам'ятну монету
17:50
Ліонель Мессі (в центрі)
Time назвав найкращого спортсмена 2023 року
17:46
Військові Національної гвардії України опановують дрони
СБУ та ГУР завдали ударів по кількох військових об'єктах окупантів у Криму, - джерела
17:35
Ексклюзив
Що залишили по собі окупанти на Харківщині
З поля бою не повертається 70% ворожої бронетехніки, - речник ЗСУ Штупун
17:29
Ремонт Кільцевої дороги, Київ
Київавтодор стверджує, що через блокування кордону з Польщею зірвав терміни ремонту Кільцевої дороги
17:29
На пішохідно-велосипедному мосту в Києві відкрили фотовиставку, присвячену волонтерам
17:29
Війна з РФ
Війна на території Росії. Як нова стратегія може наблизити перемогу України. Аналітика КБФ
17:29
Ексклюзив
Болгарія
БТР, які Болгарія передумала віддавати, стояли на складах 40 років і їх не можна відправляти на фронт, - експерт Киричевський
17:20
Байден, Дуда та фон дер Ляєн: соціологи з'ясували, кому з іноземних лідерів найбільше довіряють українці
17:03
Сектор Гази
Палестинська влада заявила, що кількість загиблих у Газі зросла до понад 15,9 тис. осіб
16:59
"Цифри невтішні, але передбачувані": МОН оприлюднило результати міжнародного дослідження якості освіти в Україні
16:58
Георгій Судаков, "Шахтар" - "Порту", Ліга чемпіонів
Легенда "Мілану" порадив клубу купити футболіста збірної України
16:54
Екологія, економія та заборона утилізації: у ЄС погодили нові вимоги до виробників одягу
16:31
Ексклюзив
У День волонтера ворог завдав ракетного удару по гуманітарному центру Херсона, - волонтер Мукоріз
16:30
Оновлено
Ракетний удар РФ по Новогродівці 30 листопада: знайдено фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати
16:27
Посол США в Україні Бріджит Брінк
Посол США назвала реформи, які зміцнять довіру союзників до України
16:24
Володимир Зеленський
Росіяни запустили новий фейк, що "Зеленський зі сім'єю планує втекти до США"
16:14
Ексклюзив
F-16
Польоти відбуваються в Данії: Ігнат розповів, коли з'являться F-16 в Україні
16:13
Юрай Бланар
Очільник МЗС Словаччини Бланар заявив, що "не може уявити Україну в ЄС"
16:02
OPINION
Богдан Буткевич
Потороч, що засіла на Банковій, треба змусити працювати
16:00
Ексклюзив
кордон_протести на кордоні, фури
Дипломат Павлюк закликав уряд створити регіональний союз з Польщею та країнами Балтії, аби уникнути блокування кордону в майбутньому
15:48
"Ля Палісіада"
Український фільм "Ля Палісіада" переміг на Туринському кінофестивалі
15:40
Ексклюзив
Ворог активізувався на Лиманському напрямку в сподіваннях, що за поганої погоди ЗСУ складніше оборонятися, - військовий Дібров
15:34
Джеймс Клеверлі
Очільник МЗС Британії оголосив про посилення візових правил задля скорочення міграції
15:14
лікар психолог психіатр
В Україні понад 60% лікарів первинної ланки підготовлені для надання психологічної допомоги
14:57
париж поліція
У ЄС заявили про високий ризик терактів на новорічно-різдвяні свята
14:57
фури на кордоні
Посли країн Балтії висловили демарш Польщі через блокаду українського кордону
14:45
Еммануель Макрон
Макрон зустрінеться з Орбаном: шукатиме компромісу щодо вступу України в ЄС, - Politico
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV