"Закликаю захистити свободу і зробити так, щоб Путін не захопив Україну": Байден звернувся до Конгресу США

Трансляція звернення Джо Байдена була доступна на ютуб-каналі "Голос Америки".

"Я б хотів говорити сьогодні про допомогу. Конгрес мусить затвердити додаткове фінансування для України. Мене шокує, що ми дійшли до цього часу і республіканці в конгресі не бажають це затверджувати. Потрібно притягнути Путіна до відповідальності. Вже майже два роки величний народ України захищається від амбіцій Путіна домінувати. США мусять пишатись тим, що ми допомагаємо Україні досягти успіху і надаємо зброю та боєприпаси", - сказав президент США.

За словами Джо Байдена, він зустрічався з лідерами G7, вони обговорили, що готові підтримувати Україну і надалі.

"Якщо Путін захопить Україну, він там не зупиниться. Він нападатиме на союзників по НАТО, і ми побачимо як американські військові воюватимуть проти російських військових. Сьогоднішнє голосування памʼятатимуть довго. Чи повернемось ми спиною до справи свободи. Ми не можемо дозволити Путіну виграти", - каже Байден.

Президент США заявив, що республіканці тримають у заручниках фінансування для України.

"Хочу дуже чітко сказати. Я підтримую реальне рішення для проблеми захисту кордону. Я дуже чітко сказав: Конгрес мусить внести зміни до міграційної системи. Ми знаємо, що вона не працює. Але в плані стратегічних змін я також готовий піти на них. Ми хочемо більше прикордонників, більше міграційних суддів, більше ресурсів. Потрібне рішення для проблеми. Справжнє рішення. Моя команда проводить перемовини в Конгресі. Ми мусимо покласти на стіл справжній компроміс. Республіканці відкинули той компроміс, який ми пропонували. Вони кажуть, що не хочуть цього робити. Це не виклик. Вони готові завдати удару по Україні", - йдеться у зверненні.

За словами Байдена, партійна політика не може вставати на заваді цінностям і цілям США.

"Весь світ дивиться за тим, що робитимуть США. Якщо ми не підтримуватимемо Україну, що робитиме решта світу? Що станеться з G7 і нашими союзниками по НАТО? Якщо ми зараз відвернемось - це підбадьорить Путіна. Закликаю Конгрес щось зробити, захистити свободу. Давайте це зробимо. Зробимо, щоб Путін не захопив Україну. Це надто серйозно. Стосовно кордону нам потрібно залагодити питання, система справді не працює. Пізніше буде голосування і ми будемо діяти на його основі", - заявив Джо Байден.

Американський лідер наголосив, що вже провів певні перемовини щодо важливих заходів.

"Зокрема з розбудови спроможностей на кордоні та збільшення безпеки. Певні суттєві зміни. Я певний час заспокоївся, що ми маємо певний прогрес і можемо досягнути компромісу, і змінити політику на кордоні. Але вони відвернулись від цього. Вони мають одну пропозицію, яка є екстремальною і більше нічого не хочуть. Тим часом ми не маємо підтримки для наших друзів і невинних людей в Україні", - завершив свій виступ президент США Джо Байден.