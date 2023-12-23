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Головна Світ Байден підписав оборонний бюджет, у якому передбачено $300 млн для України

Байден підписав оборонний бюджет, у якому передбачено $300 млн для України

23 грудня, 2023 субота
00:28
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден 22 грудня підписав Акт про асигнування на національну оборону, який передбачає рекордні $886 млрд на оборонні потреби у 2024-му фіскальному році

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Байден у заяві привітав ухвалення закону, який надає "критично важливі повноваження, яких ми потребуємо для створення армії, необхідної для стримування майбутніх конфліктів, одночасно підтримуючи військовослужбовців, їхніх подружжя та сім’ї, які щодня виконують цю місію".

Він водночас висловив кілька застережень до положень Акта, які, на його думку, обмежують здатність президента США представляти країну на міжнародній арені та можуть призвести до розкриття конфіденційної інформації.

Конгрес остаточно погодив Акт 14 грудня. Його фінальна версія не містить низки поправок, ухвалених республіканцями в Палаті представників проти, як вони кажуть, "лівацтва" в Пентагоні.

Серед іншого, фінальна версія документа не містить обмежень на політику Пентагону стосовно абортів і заборони Пентагону фінансувати лікування працівників і військових, які стосуються гендерної дисфорії.

Водночас там залишилось положення про продовження суперечливої програми стеження за іноземцями з боку Федерального бюро розслідувань до початку 2025 року.

Що стосується України, то законопроєкт продовжує дію Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні, санкціонуючи в її межах виділення 300 мільйонів доларів на 2024 і 2025 фінансові роки (тобто до вересня 2025-го).

  • 16 листопада сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 19 січня 2024 року без фінансування підтримки України та Ізраїлю.
  • Водночас 7 грудня сенат США провалив процедурне голосування за початок роботи над законодавством про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму близько 106 мільярдів доларів

Економіка
Джо Байден
США
допомога Україні
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