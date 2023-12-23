Байден підписав оборонний бюджет, у якому передбачено $300 млн для України

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Байден у заяві привітав ухвалення закону, який надає "критично важливі повноваження, яких ми потребуємо для створення армії, необхідної для стримування майбутніх конфліктів, одночасно підтримуючи військовослужбовців, їхніх подружжя та сім’ї, які щодня виконують цю місію".

Він водночас висловив кілька застережень до положень Акта, які, на його думку, обмежують здатність президента США представляти країну на міжнародній арені та можуть призвести до розкриття конфіденційної інформації.

Конгрес остаточно погодив Акт 14 грудня. Його фінальна версія не містить низки поправок, ухвалених республіканцями в Палаті представників проти, як вони кажуть, "лівацтва" в Пентагоні.

Серед іншого, фінальна версія документа не містить обмежень на політику Пентагону стосовно абортів і заборони Пентагону фінансувати лікування працівників і військових, які стосуються гендерної дисфорії.

Водночас там залишилось положення про продовження суперечливої програми стеження за іноземцями з боку Федерального бюро розслідувань до початку 2025 року.

Що стосується України, то законопроєкт продовжує дію Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні, санкціонуючи в її межах виділення 300 мільйонів доларів на 2024 і 2025 фінансові роки (тобто до вересня 2025-го).