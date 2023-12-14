Сенат США затвердив рекордний оборонний бюджет у розмірі $886 млрд
Більшість членів сенату США підтримала законопроєкт про оборонну політику на рекордну суму 886 мільярдів доларів
Про це повідомляє Reuters.
Під час голосування в сенаті підтримали проєкт Закону про бюджетні асигнування на потреби національної оборони за значної підтримки як демократів, так і республіканців. 68 сенаторів проголосували за, проти – 11.
Після схвалення сенатом законопроєкт буде переданий до палати представників, яка може ухвалити його вже наприкінці цього тижня.
Видання зазначає, що президент Джо Байден "рішуче підтримує" законопроєкт і, як очікується, підпише його як закон.
- 16 листопада сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 19 січня 2024 року без фінансування підтримки України та Ізраїлю.
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