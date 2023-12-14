Сенат США затвердив рекордний оборонний бюджет у розмірі $886 млрд

Про це повідомляє Reuters.

Під час голосування в сенаті підтримали проєкт Закону про бюджетні асигнування на потреби національної оборони за значної підтримки як демократів, так і республіканців. 68 сенаторів проголосували за, проти – 11.

Після схвалення сенатом законопроєкт буде переданий до палати представників, яка може ухвалити його вже наприкінці цього тижня.

Видання зазначає, що президент Джо Байден "рішуче підтримує" законопроєкт і, як очікується, підпише його як закон.