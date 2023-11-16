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Сенат США підтримав законопроєкт про тимчасовий бюджет без допомоги Україні

16 листопада, 2023 четвер
06:50
Світ Сенат США

16 листопада сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 19 січня 2024 року без фінансування підтримки України та Ізраїлю

Про це повідомляє CNN

Сенат пішов на такий крок слідом за палатою представників, щоб уникнути "шатдауну". Законопроєкт підтримали 87 сенаторів, 11 проголосували проти. 

Він продовжує фінансування до 19 січня на військове будівництво, ветеранів, транспорт, житлове будівництво та міністерство енергетики. Усі інші сфери будуть фінансуватися до 2 лютого.

Проте законопроєкт не передбачає нового фінансування для продовження підтримки України та Ізраїлю.

Після схвалення сенатом, документ має підписати президент США Джо Байден.

Що таке "шатдаун" 

Урядовий "шатдаун" - це стан, коли частина американського уряду не працює через те, що не був ухвалений новий бюджет, у який закладені кошти для роботи урядових установ. Він настає тоді, коли перестає діяти бюджет на поточний період. Цього разу це відбулося 30 вересня, "шатдаун" розпочався з 1 жовтня. У таких випадках конгрес має право ухвалити тимчасове продовження бюджетного періоду.

Ухвалення бюджетної резолюції потрібне для того, щоб уникнути "шатдауну". Воно дає змогу профінансувати урядові видатки, поки законодавці не приймуть закон про бюджет.

Джо Байден
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
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