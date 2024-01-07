Конгрес США досяг угоди щодо фінансування уряду у 2024 році, яка допоможе запобігти шатдауну

Про це пише Reuters із посиланням на спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона.

За його словами, угода передбачає загальний рівень федеральних витрат у розмірі $1,6 трильйона.

Зазначається, що загальна цифра включає $886 мільярдів на оборону та $704 мільярди на витрати, не пов’язані з обороною.

Натомість президент США Джо Байден заявив, що цей проєкт "наближає нас до того, щоб запобігти непотрібному призупиненню роботи уряду та захистити важливі національні пріоритети".

"Він відкидає серйозні скорочення програм, на які розраховують працьовиті сім’ї, і забезпечує шлях до ухвалення законопроєктів про фінансування на цілий рік, які відповідають інтересам американського народу та не містять будь-якої крайньої політики", - додав президент США.

Він також наголосив, що тепер республіканці в Конгресі повинні виконувати свою роботу, припинити погрожувати закрити уряд і виконати свій основний обов’язок щодо фінансування важливих пріоритетів внутрішньої та національної безпеки, включаючи додатковий запит самого Байдена.