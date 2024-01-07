Конгрес США досяг угоди щодо фінансування уряду у 2024 році, яка допоможе запобігти шатдауну
Керівники Конгресу США у неділю, 7 січня, досягли угоди щодо федеральних витрат у 2024 році, щоб запобігти частковій зупинці уряду наприкінці цього місяця
Про це пише Reuters із посиланням на спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона.
За його словами, угода передбачає загальний рівень федеральних витрат у розмірі $1,6 трильйона.
Зазначається, що загальна цифра включає $886 мільярдів на оборону та $704 мільярди на витрати, не пов’язані з обороною.
Натомість президент США Джо Байден заявив, що цей проєкт "наближає нас до того, щоб запобігти непотрібному призупиненню роботи уряду та захистити важливі національні пріоритети".
"Він відкидає серйозні скорочення програм, на які розраховують працьовиті сім’ї, і забезпечує шлях до ухвалення законопроєктів про фінансування на цілий рік, які відповідають інтересам американського народу та не містять будь-якої крайньої політики", - додав президент США.
Він також наголосив, що тепер республіканці в Конгресі повинні виконувати свою роботу, припинити погрожувати закрити уряд і виконати свій основний обов’язок щодо фінансування важливих пріоритетів внутрішньої та національної безпеки, включаючи додатковий запит самого Байдена.
- 16 листопада сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 19 січня 2024 року без фінансування підтримки України та Ізраїлю.
- Водночас 7 грудня сенат США провалив процедурне голосування за початок роботи над законодавством про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму близько 106 мільярдів доларів
- Байден 22 грудня підписав Акт про асигнування на національну оборону, який передбачає рекордні $886 млрд на оборонні потреби у 2024-му фіскальному році.
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