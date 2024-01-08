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Головна Світ Розблокування коштів від США для України: відповідну угоду можуть опублікувати вже цього тижня

Розблокування коштів від США для України: відповідну угоду можуть опублікувати вже цього тижня

8 січня, 2024 понедiлок
13:29
Світ конгрес США

У США готують угоду щодо кордону та імміграції, яка дозволить розблокувати допомогу Україні. Її можуть опублікувати вже цього тижня

Про це пише Politico.

Головний представник республіканців Джеймс Ленкфорд розповів, що текст угоди, яка дозволить розблокувати десятки мільярдів допомоги Україні, може бути опублікований уже цього тижня.

"Текст, сподіваюся, буде на цьому тижні, щоб вийти з цієї ситуації. У всіх буде час, щоб прочитати й вивчити його. Ніхто не буде усунутий від цього процесу", – сказав він.

Ленкфорд додав, що в разі ухвалення угоди сенатом найближчим часом її передадуть до палати представників, яка "зможе працювати над її вдосконаленням".

"Палата може серйозно поглянути на це й сказати: це дає реальний прогрес на кордоні, візьмімо це, збережімо це, а потім продовжимо шукати ще, - розповів про альтернативний варіант представник республіканців.

  • 16 листопада 2023 року сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 19 січня 2024 року без фінансування підтримки України та Ізраїлю.
  • Водночас 7 грудня сенат США провалив процедурне голосування за початок роботи над законодавством про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на суму близько 106 мільярдів доларів
  • 22 грудня Байден підписав Акт про асигнування на національну оборону, який передбачає рекордні $886 млрд на оборонні потреби у 2024 фіскальному році.
  • 6 січня Bloomberg з посиланням на обізнане джерело повідомив, що спікер палати представників США Майк Джонсон розглядає можливість прямих переговорів з президентом країни Джо Байденом щодо допомоги Україні та прикордонної політики, оскільки переговори про двопартійний компроміс у сенаті затягуються
  • 7 січня керівники конгресу США досягли угоди щодо федеральних витрат у 2024 році, щоб запобігти частковій зупинці уряду наприкінці цього місяця.
Україна
республіканці
США
допомога США Україні
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2024, понедiлок
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