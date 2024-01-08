Розблокування коштів від США для України: відповідну угоду можуть опублікувати вже цього тижня
У США готують угоду щодо кордону та імміграції, яка дозволить розблокувати допомогу Україні. Її можуть опублікувати вже цього тижня
Про це пише Politico.
Головний представник республіканців Джеймс Ленкфорд розповів, що текст угоди, яка дозволить розблокувати десятки мільярдів допомоги Україні, може бути опублікований уже цього тижня.
"Текст, сподіваюся, буде на цьому тижні, щоб вийти з цієї ситуації. У всіх буде час, щоб прочитати й вивчити його. Ніхто не буде усунутий від цього процесу", – сказав він.
Ленкфорд додав, що в разі ухвалення угоди сенатом найближчим часом її передадуть до палати представників, яка "зможе працювати над її вдосконаленням".
"Палата може серйозно поглянути на це й сказати: це дає реальний прогрес на кордоні, візьмімо це, збережімо це, а потім продовжимо шукати ще, - розповів про альтернативний варіант представник республіканців.
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