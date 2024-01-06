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Республіканці хочуть прямих переговорів з Байденом щодо допомоги Україні, - Bloomberg

6 січня, 2024 субота
03:14
Війна з Росією Джозеф Байден, саміт НАТО

Спікер Палати представників США Майк Джонсон розглядає можливість прямих переговорів з президентом країни Джо Байденом щодо допомоги Україні та прикордонної політики, оскільки переговори про двопартійний компроміс в Сенаті затягуються

Про це повідомив Bloomberg з посиланням на обізнане джерело.

Двопартійна група сенаторів вже кілька тижнів працює над можливими змінами в імміграційній політиці США, які республіканці вимагали як умову схвалення запиту Байдена про надання надзвичайної допомоги Україні у розмірі 61 мільярда доларів.

Як заявив цього тижня провідний перемовник від Демократичної партії в Сенаті Кріс Мерфі, ця група ще не дійшла згоди, пише Bloomberg.

Джонсон наполягає, аби Байден прийняв низку імміграційних змін, зокрема нові обмеження на можливість президента звільняти мігрантів від депортації та зміни критеріїв, за якими може бути наданий притулок.

Переговори в Сенаті зосередилися на більш обмежених поступках, ніж прагнуть республіканці в Палаті представників, і тому будь-яка угода, досягнута в Сенаті, може не пройти в Палаті представників.

Бюджетний директор Білого дому Шаланда Янг прохолодно поставилася до ідеї прямих переговорів з Джонсоном. Вона сказала, що лідер республіканців у Палаті представників повинен бути сильніше залученим у переговорах у Сенаті.

"Ми повинні укласти угоду, а не починати з нуля нові переговори", - сказала Янг.

Наразі Джонсон все ще сподівається, що Сенат знайде прийнятне рішення, повідомило джерело Bloomberg.

Лідер сенатської більшості Чак Шумер цього тижня заявив, що його переговори з Джонсоном щодо уникнення шатдауну 20 січня проходять добре, але переговори щодо кордону залишаються в глухому куті.

Питання шатдауну, допомоги Україні та кордону стають все більш взаємопов'язаними з огляду на обмежений час, який є у Конгресу для прийняття рішень до кінцевого терміну закриття уряду, а також на вимоги консерваторів, щоб Джонсон використав закриття уряду, аби змусити Байдена прийняти зміни в імміграційній політиці.

США
допомога Україні
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