Лідер меншості в палаті представників конгресу США назвав терміни голосування за допомогу Україні

Про це лідер демократичної меншості у Палати представників конгресу США Гакім Джеффріс заявив у середу, 13 березня, повідомляє РБК-Україна.

Конгресмен висунув спікеру Майку Джонсону і парламентарям чіткий дедлайн для ухвалення пакета фінансової допомоги Україні на оборонні потреби.

"Час тікає, і ми маємо довести двопартійний законопроєкт національної безпеки до кінця перед тим, як ми покинемо місто в наступну п'ятницю, 22 березня – перед тим, як ми покинемо місто. Було б безвідповідально поступити інакше", - сказав Джеффріс.

Додамо, що ексголова Палати представників Ненсі Пелосі також звернулася до спікера Джонсона щодо законопроєкту про допомогу.

"Веди, слідуй або відійди з дороги", - сказала вона.