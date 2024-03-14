Лідер меншості в палаті представників конгресу США назвав терміни голосування за допомогу Україні
Нижня палата конгресу США має ухвалити законопроєкт щодо фінансової допомоги для України максимум до кінця наступного тижня
Про це лідер демократичної меншості у Палати представників конгресу США Гакім Джеффріс заявив у середу, 13 березня, повідомляє РБК-Україна.
Конгресмен висунув спікеру Майку Джонсону і парламентарям чіткий дедлайн для ухвалення пакета фінансової допомоги Україні на оборонні потреби.
"Час тікає, і ми маємо довести двопартійний законопроєкт національної безпеки до кінця перед тим, як ми покинемо місто в наступну п'ятницю, 22 березня – перед тим, як ми покинемо місто. Було б безвідповідально поступити інакше", - сказав Джеффріс.
Додамо, що ексголова Палати представників Ненсі Пелосі також звернулася до спікера Джонсона щодо законопроєкту про допомогу.
"Веди, слідуй або відійди з дороги", - сказала вона.
- 13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні.
- 14 лютого спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.
- 16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.
- 19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні. Зустріч відбулася 27 лютого.
- 28 лютого спікери 23 парламентів закликали палату представників США розглянути допомогу Україні.
- 29 лютого, спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.
- 1 березня після голосування у конгресі Байден підписав закон, який тимчасово продовжить фінансування федеральних установ, аби запобігти урядовому шатдауну в державі.
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