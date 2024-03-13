Україна може отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета допомоги США у вигляді кредиту
Міністр юстиції Денис Малюська під час візиту до США заявив, що Україна може отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета допомоги у вигляді кредиту
Про це, як пише Reuters, Денис Малюська сказав на пресконференції у Вашингтоні.
За словами міністра, вони із заступницею Іриною Мудрою отримали "досить оптимістичні" сигнали від американських законодавців щодо ухвалення додаткової допомоги Україні.
"Ми закликаємо відкласти будь-які розбіжності або політичні суперечки, спрямовані на внутрішні потреби, оскільки ми бачимо, що в обох таборах – і республіканців, і демократів – всі згодні з тим, що підтримка повинна бути надана", – сказав міністр юстиції.
Денис Малюська також заявив, що Україна готова отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета у вигляді кредиту. Хоч, безумовно, віддала б перевагу безповоротній допомозі. Проте остаточне рішення за Міністерством фінансів.
"Якщо такого роду дискусії будуть затримувати процес надання фінансової допомоги, то відкладімо дискусії в бік і візьмімо те, що дають", – йдеться у заяві Малюськи.
- 12 березня Білий дім оголосив про надання Україні військової допомоги на $300 млн. Це перший пакет озброєнь від Сполучених Штатів Америки у 2024 році.
- У новий пакет військової допомоги від США для України на $300 млн, перший у 2024 році, увійшли ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, 155-мм та 105-мм артснаряди.
- Президент США Джо Байден заявив, що цього замало, тому конгрес має негайно ухвалити законопроєкт, що включає $60 млрд для України.
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