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Головна Світ США оголосили про перший у 2024 році пакет військової допомоги для України на $300 млн

США оголосили про перший у 2024 році пакет військової допомоги для України на $300 млн

12 березня, 2024 вiвторок
20:49
Світ Білий дім

Білий дім оголосив про надання Україні військової допомоги на $300 млн. Це - перший пакет озброєнь від Сполучених Штатів Америки в 2024 році

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на пресбрифінгу.

Він зазначив, цей пакет військової допомоги міститиме зокрема артилерійські снаряди, боєприпаси для HIMARS, ракети для протиповітряної оборони, а також інше обладнання. Озброєння нададуть Києву з американських складів.

"Це допомога, яка потрібна Україні, щоб утримати лінію фронту та дати відсіч безперервному російському натиску. Боєприпаси дозволять вести вогонь протягом певного періоду, але це лише короткий період. Цього недостатньо, щоб задовольнити потреби України на полі бою", - сказав Салліван.

У Пентагоні очікують, що Збройні сили України отримають допомогу в найближчі терміни. Відомо, що для її фінансування були використані кошти, які конгрес схвалив раніше.

Водночас у міноборони США акцентували, що коштів для поповнення збройних запасів Штатів поки немає.

Востаннє у США прийняли рішення про військову допомогу Україні наприкінці грудня минулого року.

  • 12 березня повідомлялося, що Пентагону потрібно $10 млрд, щоб поповнити запас зброї замість надісланої Україні. Гроші розраховували отримати завдяки законопроєкту про додаткове фінансування.
Теги:
Україна
зброя
Пентагон
Джо Байден
Війна з Росією
США
Військові новини
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
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