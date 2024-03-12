США оголосили про перший у 2024 році пакет військової допомоги для України на $300 млн

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на пресбрифінгу.

Він зазначив, цей пакет військової допомоги міститиме зокрема артилерійські снаряди, боєприпаси для HIMARS, ракети для протиповітряної оборони, а також інше обладнання. Озброєння нададуть Києву з американських складів.

"Це допомога, яка потрібна Україні, щоб утримати лінію фронту та дати відсіч безперервному російському натиску. Боєприпаси дозволять вести вогонь протягом певного періоду, але це лише короткий період. Цього недостатньо, щоб задовольнити потреби України на полі бою", - сказав Салліван.

У Пентагоні очікують, що Збройні сили України отримають допомогу в найближчі терміни. Відомо, що для її фінансування були використані кошти, які конгрес схвалив раніше.

Водночас у міноборони США акцентували, що коштів для поповнення збройних запасів Штатів поки немає.

Востаннє у США прийняли рішення про військову допомогу Україні наприкінці грудня минулого року.