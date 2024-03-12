Пентагону потрібно $10 млрд, щоб поповнити запас зброї замість надісланої Україні
Пентагону потрібно $10 млрд, щоб поповнити запас зброї замість надісланої Україні. Гроші розраховували отримати завдяки законопроєкту про додаткове фінансування
Про це повідомляє "Голос Америки".
"Ми не бачимо альтернативного джерела коштів, крім як (законопроєкт, - ред.) про додаткове фінансування, або якщо кошти на необхідне поповнення буде додано до законопроєкту про асигнування", - сказала заступниця міністра оборони США Кетлін Гікс.
В Міноборони США очікували отримати гроші для поповнення запасів у рамках додаткового запиту від Білого дому, який включав допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, але Конгрес досі його не ухвалив.
У "Голосі Америки" пояснюють, дефіцит пов'язаний із тим, як Пентагон обліковує допомогу, надіслану Україні. У червні минулого року Міноборони США заявило, що приблизно на $6,2 млрд завищили вартість зброї, надісланої в Україну, за останні два роки.
"Розраховуючи пакет допомоги, Міністерство оборони враховувало витрати на заміну озброєння, переданого Україні, тоді як воно мало складати загальну вартість фактично надісланих систем", - повідомили тоді посадовці.
Але помилка забезпечила Пентагону юридичне підгрунтя, щоб надіслати Україні додаткову допомогу, але проблема залишалася в тому, що знадобилося б більше коштів для поповнення військових запасів США новішою та дорожчою зброєю. А нездатність поповнити запаси США негативно вплине на боєготовність армії.
Пентагон все ще має повноваження надіслати Україні допомогу на близько $4 млрд, але вважають, що це ризик, який Міноборони США зараз не готове брати на себе.
- 9 березня Сенат конгресу США схвалив законопроєкт, який передбачає виділення коштів на роботу федеральних відомств до кінця фінансового року.
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