Пентагону потрібно $10 млрд, щоб поповнити запас зброї замість надісланої Україні

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Ми не бачимо альтернативного джерела коштів, крім як (законопроєкт, - ред.) про додаткове фінансування, або якщо кошти на необхідне поповнення буде додано до законопроєкту про асигнування", - сказала заступниця міністра оборони США Кетлін Гікс.

В Міноборони США очікували отримати гроші для поповнення запасів у рамках додаткового запиту від Білого дому, який включав допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, але Конгрес досі його не ухвалив.

У "Голосі Америки" пояснюють, дефіцит пов'язаний із тим, як Пентагон обліковує допомогу, надіслану Україні. У червні минулого року Міноборони США заявило, що приблизно на $6,2 млрд завищили вартість зброї, надісланої в Україну, за останні два роки.

"Розраховуючи пакет допомоги, Міністерство оборони враховувало витрати на заміну озброєння, переданого Україні, тоді як воно мало складати загальну вартість фактично надісланих систем", - повідомили тоді посадовці.

Але помилка забезпечила Пентагону юридичне підгрунтя, щоб надіслати Україні додаткову допомогу, але проблема залишалася в тому, що знадобилося б більше коштів для поповнення військових запасів США новішою та дорожчою зброєю. А нездатність поповнити запаси США негативно вплине на боєготовність армії.

Пентагон все ще має повноваження надіслати Україні допомогу на близько $4 млрд, але вважають, що це ризик, який Міноборони США зараз не готове брати на себе.