"Цього замало": Байден прокоментував пакет допомоги Україні і закликав Конгрес схвалити $60 млрд
Президент США Джо Байден заявив, що нового пакету допомоги Україні на $300 млн замало, тому Конгрес має негайно ухвалити законопроєкт, що включає $60 млрд для України
Про це повідомляє російська служба BBC.
За словами Байдена, це екстрений пакет допомоги, який вдалося направити коштом, зекономлених під час виконання попередніх контрактів Пентагону.
Адміністрація Байдена попросила Конгрес схвалити більш масштабну допомогу Україні на суму близько $60 млрд, законопроєкт, який вже схвалив Сенат.
"Того, що ми схвалили сьогодні, зовсім мало. Конгрес має негайно ухвалити запропонований обома партіями законопроєкт про національну безпеку, який включає допомогу Україні", - наголосив Байден під час переговорів у Вашингтоні з президентом Польщі Анджеєм Дудою та польським прем'єром Дональдом Туском.
Президент США наголосив, що потрібно діяти, поки не буде надто пізно.
"Поки не пізно. Бо, як пам'ятає Польща, Росія не зупиниться в Україні. На мою думку, Путін продовжить йти вперед, що створить загрозу для Європи, США та всього вільного світу»", - сказав Байден.
- 12 березня Білий дім оголосив про надання Україні військової допомоги на $300 млн. Це - перший пакет озброєнь від Сполучених Штатів Америки в 2024 році.
- У новий пакет військової допомоги від США для України на $300 млн, перший у 2024 році, увійшли ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, 155-мм та 105-мм артснаряди.
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