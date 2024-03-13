"Цього замало": Байден прокоментував пакет допомоги Україні і закликав Конгрес схвалити $60 млрд

Про це повідомляє російська служба BBC.

За словами Байдена, це екстрений пакет допомоги, який вдалося направити коштом, зекономлених під час виконання попередніх контрактів Пентагону.

Адміністрація Байдена попросила Конгрес схвалити більш масштабну допомогу Україні на суму близько $60 млрд, законопроєкт, який вже схвалив Сенат.

"Того, що ми схвалили сьогодні, зовсім мало. Конгрес має негайно ухвалити запропонований обома партіями законопроєкт про національну безпеку, який включає допомогу Україні", - наголосив Байден під час переговорів у Вашингтоні з президентом Польщі Анджеєм Дудою та польським прем'єром Дональдом Туском.

Президент США наголосив, що потрібно діяти, поки не буде надто пізно.

"Поки не пізно. Бо, як пам'ятає Польща, Росія не зупиниться в Україні. На мою думку, Путін продовжить йти вперед, що створить загрозу для Європи, США та всього вільного світу»", - сказав Байден.