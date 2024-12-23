Зеленський обговорив із британським прем’єром Стармером підготовку сторічної двосторонньої угоди
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Серед тем розмови були можливості поглиблення співпраці
Про це повідомила пресслужба президента.
Зеленський подякував за оголошений 19 грудня пакет для посилення ВМС України.
Президент також відзначив рішення уряду спрямувати кредит на 2 млрд фунтів стерлінгів, погашення якого відбуватиметься коштом заморожених російських активів, на українське виробництво зброї.
Зеленський подякував за те, що наступного року Велика Британія продовжить підготовку українських воїнів у межах операції Interflex, і наголосив, що Україна також розраховує на підготовку та оснащення Великою Британією українських бригад за прикладом США та Франції.
Серед тем розмови також було посилення санкцій проти РФ, зокрема її тіньового флоту, й гарантії безпеки, які можуть забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні.
Президент зазначив, що Україна також зацікавлена в розширенні співпраці з JEF та повноправному членстві в організації.
"Крім того, йшлося про роботу над підготовкою сторічної двосторонньої угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства. Володимир Зеленський поновив запрошення Кіру Стармеру приїхати в Україну з візитом", - ідеться у повідомленні пресслужби.
- У січні 2024 року Україна та Велика Британія підписали угоду про гарантії безпеки.
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