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Британія підготувала новий пакет військової допомоги для України на $286 млн

Катерина Єсікова
19 грудня, 2024 четвер
06:17
Війна з Росією

Велика Британія надасть Україні новий пакет оборонного обладнання на $286 млн, зокрема $85,5 млн підуть на посилення протиповітряної оборони

Зміст

Про це пише Reuters.

Так, анонсований пакет допомоги включає:

  • Близько $116 млн на засоби для посилення військово-морських сил України, зокрема малі катери, розвідувальні дрони, надводні безекіпажні кораблі, безпілотники для пошуку боєприпасів і протимінні дрони.
  • Близько $85,5 млн на засоби протиповітряної оборони, включаючи радари, наземні засоби для приманки й системи радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами.
  • Близько $32,7 млн підуть на надання підтримки та запасних частин для систем, які були раніше поставлені в Україну.
  • Близько $49 млн призначені на надання понад 1000 систем радіоелектронної боротьби з безпілотниками та на спільну закупівлю респіраторів і обладнання для посилення захисних можливостей Збройних Сил України.

Британія також заявила, що запропонує Україні більше військової підготовки для бійців.

"Відважний народ України продовжує кидати виклик усім очікуванням своїм незламним духом. Але вони не можуть пройти через це поодинці - саме тому Велика Британія посилить своє міжнародне лідерство щодо України протягом 2025 року", - сказав у своїй заяві міністр оборони Великої Британії Джон Хілі.

  • Напередодні премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з майбутнім президентом США Дональдом Трампом 18 грудня: сторони обговорили повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
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Військові новини
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