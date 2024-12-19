Британія підготувала новий пакет військової допомоги для України на $286 млн

Про це пише Reuters.

Так, анонсований пакет допомоги включає:

Близько $116 млн на засоби для посилення військово-морських сил України, зокрема малі катери, розвідувальні дрони, надводні безекіпажні кораблі, безпілотники для пошуку боєприпасів і протимінні дрони.

Близько $85,5 млн на засоби протиповітряної оборони, включаючи радари, наземні засоби для приманки й системи радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами.

Близько $32,7 млн підуть на надання підтримки та запасних частин для систем, які були раніше поставлені в Україну.

Близько $49 млн призначені на надання понад 1000 систем радіоелектронної боротьби з безпілотниками та на спільну закупівлю респіраторів і обладнання для посилення захисних можливостей Збройних Сил України.

Британія також заявила, що запропонує Україні більше військової підготовки для бійців.

"Відважний народ України продовжує кидати виклик усім очікуванням своїм незламним духом. Але вони не можуть пройти через це поодинці - саме тому Велика Британія посилить своє міжнародне лідерство щодо України протягом 2025 року", - сказав у своїй заяві міністр оборони Великої Британії Джон Хілі.