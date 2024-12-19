Британський премʼєр Стармер обговорив із Трампом необхідність підтримки України

Про це повідомляє Sky News.

Зазначено, що Стармер наголосив на "необхідності, аби союзники стояли поруч" з Києвом й обговорив з Трампом повномасштабне російське вторгнення в Україну.

"Звертаючись до глобальних конфліктів, прем’єр-міністр знову наголосив на необхідності, щоб союзники стояли разом з Україною перед обличчям російської агресії та гарантували, що Україна займає найсильнішу позицію", — зауважив речник глави уряду Британії.