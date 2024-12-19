Британський премʼєр Стармер обговорив із Трампом необхідність підтримки України
Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з майбутнім президентом США Дональдом Трампом 18 грудня: сторони обговорили повномасштабне вторгнення РФ в Україну
Про це повідомляє Sky News.
Зазначено, що Стармер наголосив на "необхідності, аби союзники стояли поруч" з Києвом й обговорив з Трампом повномасштабне російське вторгнення в Україну.
"Звертаючись до глобальних конфліктів, прем’єр-міністр знову наголосив на необхідності, щоб союзники стояли разом з Україною перед обличчям російської агресії та гарантували, що Україна займає найсильнішу позицію", — зауважив речник глави уряду Британії.
Напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся з естонським колегою Крістеном Міхалем перед самітом Об’єднаних експедиційних сил у Талліні. Лідери обговорили подальшу військову та економічну підтримку України.
Раінше Стармер оголосив про намір Британії забезпечити максимально сильну позицію України до 2025 року.
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