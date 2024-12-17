Британський прем'єр Стармер заявив, що його країна має намір забезпечити якомога сильнішу позицію України у 2025 році

Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре в Бергені, Норвегія, йдеться на сайті уряду Великої Британії.

Стармер наголосив на важливості використання механізмів, таких як економічні санкції та ініціативи для боротьби з тіньовим флотом РФ, щоб вдарити по критично важливим джерелам фінансування військових дій Росії.

Зокрема, лідери Великої Британії та Норвегії підтвердили непохитну підтримку України в рамках Об'єднаних експедиційних сил (JEF) — група, що об'єднує провідних партнерів України. Вони також обговорили важливість колективних зусиль для забезпечення безпеки в Північній Атлантиці, а також у Північному та Балтійському регіонах.

Сторони визнали необхідність адаптації до нових загроз, зокрема в кіберпросторі, та домовились про тісну співпрацю з союзниками по НАТО в усіх сферах оборони і безпеки.