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Головна Світ Британський прем'єр Стармер заявив, що його країна має намір забезпечити якомога сильнішу позицію України у 2025 році

Британський прем'єр Стармер заявив, що його країна має намір забезпечити якомога сильнішу позицію України у 2025 році

Марія Науменко
17 грудня, 2024 вiвторок
11:28
Світ Кір Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про намір країни забезпечити максимально сильну позицію України до 2025 року

Зміст

Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре в Бергені, Норвегія, йдеться на сайті уряду Великої Британії.

Стармер наголосив на важливості використання механізмів, таких як економічні санкції та ініціативи для боротьби з тіньовим флотом РФ, щоб вдарити по критично важливим джерелам фінансування військових дій Росії.

Зокрема, лідери Великої Британії та Норвегії підтвердили непохитну підтримку України в рамках Об'єднаних експедиційних сил (JEF) — група, що об'єднує провідних партнерів України. Вони також обговорили важливість колективних зусиль для забезпечення безпеки в Північній Атлантиці, а також у Північному та Балтійському регіонах.

Сторони визнали необхідність адаптації до нових загроз, зокрема в кіберпросторі, та домовились про тісну співпрацю з союзниками по НАТО в усіх сферах оборони і безпеки.

  • Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі. Говорили про посилення військової допомоги Україні.
Теги:
Новини
Україна
політика
Норвегія
Війна з Росією
допомога Україні
Велика Британiя
підтримка України
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