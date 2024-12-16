Держсекретар США Блінкен обговорив з очільником МЗС Британії Леммі посилення військової допомоги Україні

Про це йдеться у пресрелізі Державного департаменту США.

Під час розмови сторони наголосили на необхідності посилення військової допомоги Україні в умовах ескалації конфлікту.

"Щодо України вони обговорили необхідність збільшення допомоги у сфері безпеки, особливо з огляду на ескалаційне рішення Росії звернутися до КНДР з проханням про постачання солдатів для продовження своєї жорстокої агресивної війни", - йдеться в повідомленні.

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Крім цього, вони обговорили ситуацію в Сирії, зокрема принципи, яких мають дотримуватися США та країни регіону під час перехідного процесу і формування нового уряду. Блінкен підтвердив підтримку США нового уряду Сирії.

У контексті ситуації в Газі Блінкен і Ламмі акцентували на важливості укладення угоди про припинення вогню, що включає негайне звільнення всіх заручників.