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Держсекретар США Блінкен обговорив з очільником МЗС Британії Леммі посилення військової допомоги Україні

Марія Науменко
16 грудня, 2024 понедiлок
08:48
Світ Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі. Говорили про посилення військової допомоги Україні

Зміст

Про це йдеться у пресрелізі Державного департаменту США.

Під час розмови сторони наголосили на необхідності посилення військової допомоги Україні в умовах ескалації конфлікту.

"Щодо України вони обговорили необхідність збільшення допомоги у сфері безпеки, особливо з огляду на ескалаційне рішення Росії звернутися до КНДР з проханням про постачання солдатів для продовження своєї жорстокої агресивної війни", - йдеться в повідомленні.

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Крім цього, вони обговорили ситуацію в Сирії, зокрема принципи, яких мають дотримуватися США та країни регіону під час перехідного процесу і формування нового уряду. Блінкен підтвердив підтримку США  нового уряду Сирії.

У контексті ситуації в Газі Блінкен і Ламмі акцентували на важливості укладення угоди про припинення вогню, що включає негайне звільнення всіх заручників.

  • 4 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що найближчими тижнями Україна отримає $50 млрд із заморожених російських активів зі США та Європейського Союзу.
Теги:
Новини
Україна
політика
США
Ентоні Блінкен
допомога Україні
Велика Британiя
підтримка України
допомога США Україні
Дипломатія
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