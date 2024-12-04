Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Блінкен підтвердив, що Україна отримає $50 млрд із заморожених російських активів найближчими тижнями

Блінкен підтвердив, що Україна отримає $50 млрд із заморожених російських активів найближчими тижнями

Катерина Ганжа
4 грудня, 2024 середа
19:40
Світ Ентоні Блінкен

Найближчими тижнями Україна отримає $50 млрд із заморожених російських активів зі США та Європейського Союзу

Зміст

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу.

Він розповів, що є скоординований план США та ЄС щодо швидкої передачі коштів Україні.

"Зараз ми на основі заморожених російських активів маємо отримати $50 млрд, які підуть в Україну. Ці гроші підуть від нас у наступні тижні, а також від Європи, і це підтримає Україну на певний час наступного року", - зазначив Блінкен.

Він також наголосив, що союзники продовжують роботу над тим, щоб переконатися, що Україна має гроші та ресурси, необхідні для підтримки економіки та оборони.

"Боєприпаси, все, що з цим пов'язано, чи то ППО, чи то ракети, чи то бронетехніка. Ми працюємо дуже рішуче, щоб переконатися, що на багато місяців наперед Україна матиме те, що їй потрібно. Сполучені Штати роблять усе, що можуть", - додав держсекретар США.

  • Президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що у грудні поточного року ЄС виділить Україні додаткові €4,2 млрд на підтримку бюджету, а вже із січня 2025 року планує щомісяця надавати по €1,5 млрд від прибутків із заморожених російських активів.
Теги:
Новини
Україна
ЄС
Війна з Росією
США
Ентоні Блінкен
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Марина Клюєва
2 грудня, 2024 понедiлок
Європа хоче показати Трампу, що не прийме мир за рахунок лише України і компроміс має бути реальним, - політичний аналітик Волох
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
3 грудня, 2024 вiвторок
Трамп анонсував першу закордонну поїздку після перемоги на президентських виборах США
мобілізація
Автор Влад Дідусь
3 грудня, 2024 вiвторок
Верховна Рада у першому читанні підтримала зміни щодо військового обліку 17-річних
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 43.59
    Продаж 44.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
4 грудня
21:10
Оновлено
Польща
У парламенті Польщі пропонують карати за "пропаганду ідеології ОУН і УПА"
21:02
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила "шахеди". Ситуація ввечері 4 грудня
20:51
Пісня Imagine Dragons стала саундтреком українського кіноальманаху "Війна очима тварин"
20:23
Володимир Зеленський
Буданов доповів про ситуацію в Грузії та Сирії: Зеленський доручив готувати санкції проти Тбілісі
20:12
Оновлено
"Олександрія" - "Динамо", УПЛ, Олександр Філіппов, Денис Попов
УПЛ: матчі "Олександрія" - "Динамо" та "Рух" - "Полісся" закінчились внічию
20:08
Алішер Усманов
Російський олігарх Усманов покинув посаду президента FIE після протесту Харлан та українських фехтувальників
20:04
Оновлено
грузія
У Грузії в офісах опозиції відбулися обшуки та затримання. У МВС прокоментували
20:03
OPINION
​"Азійський тигр" вдає гієну: що відбувається у Південній Кореї
19:59
Марія Захарова
Мальта анулювала візу речниці МЗС РФ Захарової, видану для участі у зустрічі ОБСЄ
19:50
Бій Володимир Кличко - Тайсон Ф'юрі
У Кличка зʼявився шанс повернутись на ринг, якщо Фʼюрі переможе Усика
19:48
Калін Георгеску
Переможець першого туру виборів президента Румунії Георгеску має намір зупинити допомогу Україні
19:47
Куп'янськ
Росія поцілила КАБом у житловий будинок у Куп'янську: загинула людина
19:29
Майк Джонсон
Спікер Джонсон заявив, що не винесе на голосування в конгресі питання про додаткові $24 млрд для України
19:06
вертоліт Бундесвера
Російський корабель випустив сигнальні боєприпаси по німецькому вертольоту у Балтійському морі
18:58
Рамзан Кадиров
Кадиров звинуватив Україну в атаці на будівлю спецпризначенців у Чечні
18:49
Оновлено
Окупанти обстріляли Нікопольщину: загинула жінка, є поранений
18:48
Огляд
Війна в Сирії: чому спокій знову порушено та як до цього залучена Україна. Пояснюємо
18:39
Олаф Шольц
Українських біженців потрібно заохочувати працювати або повертатися додому, – Шольц
18:35
Ілля Ковтун
Олімпійський медаліст Ковтун може змінити громадянство. В НОК та Мінспорту відреагували
18:30
Ноутбук
Замість 12 паперових – один електронний: в Україні скоротили кількість журналів та книг обліку для військових
18:25
ракетна атака на Охматдит
РФ завдала сфері охорони здоров'я України збитків на понад $17 млрд, – МОЗ
18:09
"Ми перетнули точку неповернення": Пашинян назвав повернення Вірменії до ОДКБ неможливим
18:06
електроенергія, графіки відключень
Енергетики застосовуватимуть 5 грудня одну та дві черги вимкнень світла
18:05
перебої з мобільним інтернетом та зв'язком
Укрзалізниця вдвічі збільшила ліміти інтернету в поїздах Інтерсіті
18:02
OPINION
З Міністерством єдності буде так, як і з Мінветеранів
17:45
Alyona Alyona та Jerry Heil
Spotify та Apple Music показали, що слухали українці у 2024 році
17:29
ЗСУ
Збір на потреби 100-ї ОМБр
17:21
війна з РФ, ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 119 боєзіткнень: на Покровському напрямку українські захисники відбили 25 атак
17:16
Тібо Куртуа і Андрій Лунін
Ключовий конкурент Луніна в "Реалі" Куртуа прийняв важливе рішення щодо майбутнього
17:01
Газпромбанк
Угорщина просить США зняти з російського Газпромбанку частину санкцій
16:38
Невиданий хіт з 90-х: EL Кравчук випустив пісню "Ангел", що не увійшла до альбому "Нічий" у 1997-му
16:38
Вербує в’язнів на війну проти України: кримінальному авторитету часів Януковича заочно повідомили про підозру
16:36
РФ атакувала Костянтинівку двома керованими авіабомбами: є поранені
16:27
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
У Південній Кореї протестувальники закликають президента піти у відставку
16:18
Ексклюзив
У "вишах" на ТОТ росіяни відкривають кафедри офіцерів служби РЕБ
"Потужний, але дуже провальний рекрутинг": Андрющенко розповів, скільки людей завербували до армії РФ на ТОТ
16:07
ЄБРР
Рада директорів ЄБРР схвалила інвестиції в Україну на понад €1,3 млрд
16:05
окупанти
РФ наразі не проводить активних штурмів на Сіверському напрямку: в ОТУ "Луганськ" назвали причину
16:05
OPINION
"Фергі-тайм" для Банкової. Чи світять нам прориви у мирному плані Трампа?
15:54
Ентоні Блінкен
Блінкен закликав Україну ухвалити "важкі рішення" щодо мобілізації
15:48
ЗСУ
У кожній бригаді ЗСУ з’явиться уповноважений із закупівель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV