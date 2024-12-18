Прем'єри Естонії та Британії обговорили подальшу військову та економічну підтримку України

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

Стармер та Міхал згадали про вечерю Об’єднаних експедиційних сил (JEF) минулого вечора та рішучу підтримку групи Україною, "яка була підкреслена діями, а не теплими словами".

Вони обговорили важливість посилення тиску на російського диктатора Володимира Путіна шляхом подальшої військової та економічної підтримки України та стратегічного застосування санкцій.

Лідери погодилися, що Естонія та Велика Британія були життєво важливими партнерами в сфері оборони та безпеки, і ця співпраця продовжує розвиватися.