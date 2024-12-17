Прем'єр Британії оголосив про екстрене виділення £35 млн для підтримки енергетики України

Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.

Зазначається, що новий пакет допомоги включає 20 мільйонів фунтів стерлінгів для забезпечення надзвичайних потреб в енергії, а також підтримку ремонтів мережі електропередачі, забезпечення додаткових потужностей для виробництва електроенергії та критичного захисту енергетичної інфраструктури України.

Зокрема, йдеться про проєкт з виробництва додаткових 20 МВт електроенергії, достатніх для забезпечення електроенергією до 20 000 будинків.

Інші 15 мільйонів фунтів стерлінгів направлять на гуманітарну допомогу взимку. Зокрема, 5 мільйонів фунтів стерлінгів підуть ЮНІСЕФ, ще 10 мільйонів фунтів стерлінгів буде надано через УВКБ ООН.

За ці кошти мають забезпечити понад 21 тис. сімей наборами для швидкого обігріву, ремонтом житла та додатковими виплатами на зиму, генераторами та підготовкою до зимового періоду центрів, у яких проживають переселенці.