Прем'єр Британії оголосив про екстрене виділення £35 млн для підтримки енергетики України
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 17 грудня заявив про виділення екстреної допомоги на відновлення української енергосистеми у розмірі 35 мільйонів фунтів стерлінгів
Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.
Зазначається, що новий пакет допомоги включає 20 мільйонів фунтів стерлінгів для забезпечення надзвичайних потреб в енергії, а також підтримку ремонтів мережі електропередачі, забезпечення додаткових потужностей для виробництва електроенергії та критичного захисту енергетичної інфраструктури України.
Зокрема, йдеться про проєкт з виробництва додаткових 20 МВт електроенергії, достатніх для забезпечення електроенергією до 20 000 будинків.
Інші 15 мільйонів фунтів стерлінгів направлять на гуманітарну допомогу взимку. Зокрема, 5 мільйонів фунтів стерлінгів підуть ЮНІСЕФ, ще 10 мільйонів фунтів стерлінгів буде надано через УВКБ ООН.
За ці кошти мають забезпечити понад 21 тис. сімей наборами для швидкого обігріву, ремонтом житла та додатковими виплатами на зиму, генераторами та підготовкою до зимового періоду центрів, у яких проживають переселенці.
- Напередодні британський прем'єр Стармер заявив про намір країни забезпечити максимально сильну позицію України до 2025 року.
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