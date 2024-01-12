Україна та Велика Британія підписали угоду про гарантії безпеки
У п'ятницю, 12 січня під час зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака та Володимира Зеленського у Києві країни підписали довгострокову безпекову угоду
Про це повідомив кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.
Документ має назву "Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії".
Володимир Зеленський зазначив, що цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами "Групи семи" та державами, що до них приєдналися.
Угода про гарантії безпеки передбачає:
- Щорічну підтримку. Уже цього року Сполучене Королівство виділить 2,5 млрд фунтів, що є найбільшим пакетом допомоги від Британії.
- Підтримку оборонної галузі
- Необхідна допомога буде надходити набагато швидше
Угода є довгостроковою. За словами Зеленського, у договорі прописаний термін дії – десять років з можливістю продовження. Однак у разі вступу України в НАТО до закінчення терміну дія безпекових зобов'язань завершиться і буде інкорпорована в систему усього альянсу.
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