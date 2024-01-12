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Оновлено

Україна та Велика Британія підписали угоду про гарантії безпеки

12 січня, 2024 п'ятниця
16:15
Світ британія україна

У п'ятницю, 12 січня під час зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака та Володимира Зеленського у Києві країни підписали довгострокову безпекову угоду

Про це повідомив кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Документ має назву "Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії".

Володимир Зеленський зазначив, що цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами "Групи семи" та державами, що до них приєдналися.

Угода про гарантії безпеки передбачає: 

  • Щорічну підтримку. Уже цього року Сполучене Королівство виділить 2,5 млрд фунтів, що є найбільшим пакетом допомоги від Британії. 
  • Підтримку оборонної галузі
  •  Необхідна допомога буде надходити набагато швидше

Угода є довгостроковою. За словами Зеленського, у договорі прописаний термін дії – десять років з можливістю продовження. Однак у разі вступу України в НАТО до закінчення терміну дія безпекових зобов'язань завершиться і буде інкорпорована в систему усього альянсу.

Україна
Велика Британiя
гарантії безпеки
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