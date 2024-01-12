Україна та Велика Британія підписали угоду про гарантії безпеки

Про це повідомив кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Документ має назву "Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії".

Володимир Зеленський зазначив, що цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами "Групи семи" та державами, що до них приєдналися.

Угода про гарантії безпеки передбачає:

Щорічну підтримку. Уже цього року Сполучене Королівство виділить 2,5 млрд фунтів, що є найбільшим пакетом допомоги від Британії.

Підтримку оборонної галузі

Необхідна допомога буде надходити набагато швидше

Угода є довгостроковою. За словами Зеленського, у договорі прописаний термін дії – десять років з можливістю продовження. Однак у разі вступу України в НАТО до закінчення терміну дія безпекових зобов'язань завершиться і буде інкорпорована в систему усього альянсу.