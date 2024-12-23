У Росії заявили, що влада Молдови нібито готує план операції в окупованому Придністров'ї

Про це пише Интерфакс.

Росіяни заявили, що Санду "збожеволіла" після доповіді "про проблеми енергопостачання Молдови, з якими країна може зіткнутися після закінчення терміну дії російсько-українського договору про транзит природного газу 31 грудня".

"Вона категорично відмовилася обговорювати це питання з Україною і безапеляційно поклала всю відповідальність на Росію. За словами Санду, "якщо Москва не знайде спосіб доставити сюди газ, то Кишинів відіграється на проросійському Придністров'ї", - кажуть у розвідці РФ.

Також там повідомляють, що доповідь закінчилася нібито заявою молдовської президентки про необхідність встановлення контролю над Придністровʼям та "ліквідації російської миротворчої присутності в регіоні".

Водночас у РФ стверджують, що Санду буцімто "вимагала підготувати силове захоплення електростанції (Молдавської ДРЕС у Придністров'ї)".

"У Європейському Союзі, звичайно, не були б проти появи нової кризової точки в зоні прямих інтересів Росії. Але до цього в Брюсселі ще не готові. Та й кордон ЄС поруч — небезпечний. Але ніхто не може гарантувати, що молдовський президент дійсно не спробує розв'язати реальну війну в регіоні", - додала зовнішня розвідка РФ.

Надзвичайний стан в енергетиці Молдови