У Росії заявили, що влада Молдови нібито готує план операції в окупованому Придністров'ї
Служба зовнішньої розвідки РФ заявила, що президентка Молдови Мая Санду відмовилася обговорювати питання постачання газу після завершення контракту України та Росії, а також "пообіцяла відігратися на Придністровʼї"
Про це пише Интерфакс.
Росіяни заявили, що Санду "збожеволіла" після доповіді "про проблеми енергопостачання Молдови, з якими країна може зіткнутися після закінчення терміну дії російсько-українського договору про транзит природного газу 31 грудня".
"Вона категорично відмовилася обговорювати це питання з Україною і безапеляційно поклала всю відповідальність на Росію. За словами Санду, "якщо Москва не знайде спосіб доставити сюди газ, то Кишинів відіграється на проросійському Придністров'ї", - кажуть у розвідці РФ.
Також там повідомляють, що доповідь закінчилася нібито заявою молдовської президентки про необхідність встановлення контролю над Придністровʼям та "ліквідації російської миротворчої присутності в регіоні".
Водночас у РФ стверджують, що Санду буцімто "вимагала підготувати силове захоплення електростанції (Молдавської ДРЕС у Придністров'ї)".
"У Європейському Союзі, звичайно, не були б проти появи нової кризової точки в зоні прямих інтересів Росії. Але до цього в Брюсселі ще не готові. Та й кордон ЄС поруч — небезпечний. Але ніхто не може гарантувати, що молдовський президент дійсно не спробує розв'язати реальну війну в регіоні", - додала зовнішня розвідка РФ.
Надзвичайний стан в енергетиці Молдови
Так званий лідер Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.
У Молдові з 16 грудня введено режим надзвичайного стану в енергетиці на 60 днів через проблеми постачання російського газу до Молдови з 2025 року.
22 грудня заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, експерт з енергетики Андрій Закревський розповів про можливість транзиту газу до Молдови.
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