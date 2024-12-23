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У Росії заявили, що влада Молдови нібито готує план операції в окупованому Придністров'ї

Дар'я Куркіна
23 грудня, 2024 понедiлок
12:24
Світ Молдова

Служба зовнішньої розвідки РФ заявила, що президентка Молдови Мая Санду відмовилася обговорювати питання постачання газу після завершення контракту України та Росії, а також "пообіцяла відігратися на Придністровʼї"

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Про це пише Интерфакс.

Росіяни заявили, що Санду "збожеволіла" після доповіді "про проблеми енергопостачання Молдови, з якими країна може зіткнутися після закінчення терміну дії російсько-українського договору про транзит природного газу 31 грудня".

"Вона категорично відмовилася обговорювати це питання з Україною і безапеляційно поклала всю відповідальність на Росію. За словами Санду, "якщо Москва не знайде спосіб доставити сюди газ, то Кишинів відіграється на проросійському Придністров'ї", - кажуть у розвідці РФ.

Також там повідомляють, що доповідь закінчилася нібито заявою молдовської президентки про необхідність встановлення контролю над Придністровʼям та "ліквідації російської миротворчої присутності в регіоні".

Водночас у РФ стверджують, що Санду буцімто "вимагала підготувати силове захоплення електростанції (Молдавської ДРЕС у Придністров'ї)".

"У Європейському Союзі, звичайно, не були б проти появи нової кризової точки в зоні прямих інтересів Росії. Але до цього в Брюсселі ще не готові. Та й кордон ЄС поруч — небезпечний. Але ніхто не може гарантувати, що молдовський президент дійсно не спробує розв'язати реальну війну в регіоні", - додала зовнішня розвідка РФ.

Надзвичайний стан в енергетиці Молдови

Так званий лідер Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.

У Молдові з 16 грудня введено режим надзвичайного стану в енергетиці на 60 днів через проблеми постачання російського газу до Молдови з 2025 року.

22 грудня заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, експерт з енергетики Андрій Закревський розповів про можливість транзиту газу до Молдови.

Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
газ
Молдова
Мая Санду
Енергетика
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